Am Freitag, den 5. Juli, und Samstag, den 6. Juli, setzt Udo Lindenberg seine Deutschlandtour in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart fort.

Udo Lindenberg kommt im Rahmen seiner aktuellen Deutschland-Tour nach Stuttgart. Am Freitag, den 5. Juli, und Samstag, den 6. Juli, wird er die Hanns-Martin-Schleyer-Halle rocken – nahezu alle Tickets sind bereits vergriffen. Mit seinen Hits wie „Sonderzug nach Pankow“ und „Cello“ wird der Panik-Rocker in der ausverkauften Halle spielen.

Gibt es noch Tickets für die Konzerte in Stuttgart?

Beide Konzerte sind fast ausverkauft. Online gibt es noch wenige Karten, zum Beispiel bei Eventim.

Die Ticketpreise für die beiden Konzert liegen bei 77,90 Euro.

Wann ist Einlass und wann startet das Konzert?

Der Einlass in die Halle startet um 18.30 Uhr. Udo Lindenberg wird dann gegen 20 Uhr loslegen.

Vor dem Einlass müsst ihr euch einer Sicherheitskontrolle unterziehen. Rucksäcke und Taschen dürfen maximal DIN-A4 Größe haben. Hier findet ihr ausführliche Informationen zu den Sicherheitshinweisen des Veranstalters.

Anfahrt und Parken an der Hanns-Martin-Schleyer-Halle

Die Schleyer-Halle ist im Stadtgebiet Stuttgart in das Verkehrsleitsystem integriert. Wer direkt an der Halle parken will, kann die kostenpflichtigen Parkplätze P9 und P10 über die Einfahrt Talstraße und Einfahrt Benzstraße durch den neuen Tunnel erreichen. Eine Übersicht der Parkplätze findet ihr hier.

Der Veranstalter empfiehlt jedoch die Anreise mit dem öffentlichen Nahverkehr. Die Halle ist mit dem Nahverkehr über die Haltestellen Bahnhof Bad Cannstatt und NeckarPark (Mercedes-Benz) zu erreichen.

Zusätzlich gibt es zahlreiche P+R Möglichkeiten mit einer direkten Verbindung zur Halle.

Wichtige Information des Veranstalters: Durch Bauarbeiten bleibt der Wasentunnel Richtung Benzstaße noch bis August 2019 gesperrt. Bitte beachtet die Hinweise zur An- und Abfahrt auf den Canstatter Wasen. Eine zusätzliche Ausfahrt über die Campingplatzstraße ist eingerichtet.

Udo Lindenberg gibt Zusatzkonzert in Stuttgart

Aufgrund des riesigen Ansturms auf die Tickets wird der Panikrocker am Samstag, den 6. Juli, ein Zusatzkonzert in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle geben.

