Panikrocker Udo Lindenberg gibt in Hamburg gleich drei Konzerte hintereinander. Und alle sind bis auf wenige Restkarten ausverkauft.

Er macht seit zehn Jahren sein „Ding“ - Panikrocker Udo Lindenberg. Am 20. Juni startete er zu einem dreitägigen Konzertmarathon in der Hamburger Barclaycard Arena. Es ist sein Heimspiel. Mit 80 Musikern, Künstlern und Artisten startete er an Fronleichnam eine gigantische Show. Die drei Konzerte sind für den 73-Jährigen eine Premiere.

Anfahrt und Parken: App verhindert Stauchaos

Parallel zum Lindenberg-Konzert tritt im Volksparkstadion Andreas Gabalier auf. Zehntausende Besucher werden erwartet. Um ein heilloses Stauchaos zu vermeiden, testet die Wirtschaftsbehörde mit Unterstützung des HSV und der Barclaycard Arena den Einsatz der App „Nunav Navigation“, damit der Veranstaltungsverkehr möglichst ohne Staus durch Hamburg gelotst und auf die Parkflächen verteilt wird.

Warum diese App sinnvoll ist

Nunav kennt alle Baustellen in Hamburg, alle freien Parkplätze rund um die Arena und leitet jeden Nutzer auf einer individuellen Route zu den Parkplätzen an der Arena. Der Vorteil: gängige Navigations-Apps kennen meist nur eine Ausweichroute und leiten dich so von einem in den nächsten Stau. Dieser Service ist kostenlos.

Einlass und Beginn des Konzerts

Die Konzerte beginnen um 20 Uhr. Einlass ist um 18 Uhr. Für Kinder unter sechs Jahren ist der Besuch auch in Begleitung Erwachsener nicht erlaubt.

