Im kommenden Jahr will Udo Lindenberg wieder auf Tour gehen. Konzerte wird es von Mai bis Juli 2022 in 13 Städten geben. Das Auftaktkonzert der „Udopium Live 2022“ ist in Schwerin geplant.

„Endlich“, sagte Lindenberg laut einer Pressemitteilung. „Denn die verdammte Pandemie hat uns allen auch die geplanten fetten Panik-Partys geklaut.“ Nach dem Verbot von Großveranstaltungen im April 2020 hatte der Musiker die komplette Tour absagen müssen. Zurückkehren wird er jetzt mit einer neu geplanten Tournee. Dabei werden nicht nur neue Songs vom Album „Udopium“ gespielt. Auch Lindenbergs Kumpels vom Panikorchester und weitere Überraschungsgäste würden auftreten. Das teilte der Konzertveranstalter am Dienstag mit.

Udo Lindenberg 2022 auf Tournee: Wo und wann finden Konzerte statt?

Von Mai bis Juli wird Lindenberg an folgenden Orten Konzerte spielen:

Schwerin : 24. Mai 2022

: 24. Mai 2022 Stuttgart : 28. Mai 2022

: 28. Mai 2022 Frankfurt am Main : 31. Mai 2022

: 31. Mai 2022 Bremen : 4. Juni 2022

: 4. Juni 2022 Dortmund : 7. Juni 2022

: 7. Juni 2022 Köln : 11. Juni 2022

: 11. Juni 2022 Leipzig : 14. Juni 2022

: 14. Juni 2022 Dresden : 18. Juni 2022

: 18. Juni 2022 Hannover : 24. Juni 2022

: 24. Juni 2022 Hamburg : 27. Juni 2022

: 27. Juni 2022 Berlin : 1. Juli 2022

: 1. Juli 2022 München : 5. Juli 2022

: 5. Juli 2022 Mannheim: 9. Juli 2022

„Udopium Live 2022“: Tickets im Vorverkauf für Udo Lindenberg