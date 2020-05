Die Ankündigung der Bundesregierung die Reisewarnung für 31 Länder zu lockern, sofern es positive Entwicklungen in der Corona-Pandemie zu lassen, katapultiert die Aktien des Reisekonzerns TUI an der Börse nach oben. Die Aussicht auf eine doch stattfindendelässt die Kurse aufleben. Laut „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ legte der Aktienkurs zeitweise mehr als 30 Prozent zu.

Der von der Corona-Krise schwer getroffene Reiseanbieter TUI will in einem Monat wieder nach Mallorca und zu anderen Zielen fliegen. „Ab Ende Juni wollen wir pünktlich zu den Sommerferien wieder fliegen“, sagte Vorstandschef Fritz Joussen der Rheinischen Post (Samstagausgabe). „Wir wollen Mitte/Ende Juni den Flugverkehr nach Mallorca wieder aufnehmen. Österreich, Griechenland , Zypern, Kroatien , Bulgarien sind ebenfalls sehr gut vorbereitet. Die Hotel-Saison soll dort spätestens am 1. Juli starten.“