Dossenheim / Heidelberg Trinkwasser verunreinigt: Behörden warnen vor Gebrauch

In Dossenheim und in Heidelberg soll kein Wasser aus der Leitung getrunken werden. Die Behörden haben eine entsprechende Warnung rausgegeben.

In Dossenheim im Rhein-Neckar-Kreis und im Stadtkreis Heidelberg warnen Behörden vor dem Trinken von Leitungswasser. Das berichtet das Nachrichtenportal mannheim24.de. Ein Labor untersuche das Wasser, weitere Details seien bisher nicht bekannt. Die Bevölkerung ist demnach auch über die Warn-App Nina benachrichtigt worden. Ob auch andere Gemeinden im Umkreis betroffen sind, werde aktuell geprüft, sagte ein Sprecher des Landkreises dem Bericht zufolge.

Was soll ich nun tun?

Die Warn-App Nina gibt für die betroffenen Orte eine Handlungsempfehlung: „Legen Sie einen Vorrat an Trink- und Brauchwasser an.“

Darf die Toilettenspülung benutzt werden?

Aufgrund der Verunreinigung des Trinkwassers ist das Trinken von Wasser untersagt. Die Toilette kann weiterhin problemlos benutzt werden.

Auch in Weißenhorn gab es verunreinigtes Trinkwasser

Auch in der Region rund um Ulm gab es zuletzt verunreinigtes Trinkwasser. In Weißenhorn mussten Bürger längere Zeit Wasser abkochen. Bei Routinekontrollen waren in coliforme Keime nachgewiesen worden. Die Stadtverwaltung Weißenhorn vermutet, dass die Verkeimung des Eisen-Mangan-Filters im Wasserwerk Grafertshofen für die Verunreinigung in Teilen des Trinkwassernetzes verantwortlich war.

