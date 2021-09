Das Abkochgebot des Trinkwassers gilt seit Mittwoch, 15.09., auch für den Stadtteil Maichingen und die Gemeinde Magstadt .

bleibt bestehen. Bereits vergangene Woche warnten die Stadtwerke Sindelfingen die Bürgerinnen und Bürger vor einer Verunreinigung des Trinkwassers mit Milchsäurebakterien.

Trinkwasser in Sindelfingen: Noch keine Entwarnung

Nach intensiven Nachprobungen müsse dies nun auch für diese Gebiete gelten, heißt es auf der Homepage der Stadtwerke. Auch das Abkochgebot für das Gebiet Goldberg bleibe vorläufig bestehen. Für alle betroffenen Gebiete wird ausgeschlossen, dass die Verunreinigung über das eigene Rohrleitungsnetz ausgelöst wurde. Die Stadtwerke Sindelfingen teilen auf ihrer Homepage mit, dass sich die Suche nach der Ursache auf einen möglichen Eintrag in die Hochbehälter und auf den Vorlieferanten konzentriert.

Sindelfingen: Welche Gebiete sind von der Trinkwasserverunreinigung betroffen?

Die Stadtwerke Sindelfingen haben eine detaillierte Karte zum von der Verunreinigung betroffenem Gebiet Goldberg veröffentlicht. In der Karte kann durch den Zoom in die PDF-Datei genau gesehen werden, welche Gebäude bis zur Hausnummer betroffen sind. Am Ende dieses Artikels findet ihr das PDF-Dokument mit der Zoom-Funktion zum Herunterladen. Seit Mittwoch, 15.09., gehören auch der Stadtteil Maichingen und die Gemeinde Magstadt zu den betroffenen Gebieten. Sobald es eine aktualisierte Karte gibt, findet ihr sie hier.

Trinkwasser in Sindelfingen: Was gilt weiterhin?

Milchsäurebakterien (Enterokokken) gilt nun seit Donnerstag, 09.09., ein Abkochgebot für das betroffene Gebiet in Sindelfingen. Brauchwasser, wozu die Nutzung des Wassers zum Duschen, Händewaschen, als Toilettenspülung oder zur Bewässerung von Pflanzen zählt, kann das Leitungswasser laut Sindelfinger Stadtwerke weiterhin verwendet werden. Wegen der(Enterokokken) gilt nun seit Donnerstag, 09.09., einfür das betroffene Gebiet in Sindelfingen. Bewohnerinnen und Bewohner sollen das Wasser für den Verzehr zehn Minuten abkochen. Als, wozu die Nutzung des Wassers zum Duschen, Händewaschen, als Toilettenspülung oder zur Bewässerung von Pflanzen zählt, kann das Leitungswasser laut Sindelfinger Stadtwerke weiterhin verwendet werden.

Verunreinigtes Trinkwasser in Sindelfingen: Chlorung jetzt auch in Maichingen und Magstadt

Das Leitungswasser in Sindelfingen wurde nach der Entdeckung der Bakterien mit Chlor versetzt, die Chlorung bewegt sich aber innerhalb der gesetzlichen Grenzwerte der Trinkwasserverordnung. Diese Chlorung wurde nun auch auf den Stadtteil Maichingen und die Gemeinde Magstadt ausgeweitet. Durch das mit Chlor versetzte Wasser kann es zu Gerüchen kommen, diese seien laut Stadtwerke Sindelfingen aber nicht gesundheitsgefährdent.