Die Polizei Trier twitterte, dass es mehrere Tote gebe. Der Trierische Volksfreund berichtete unter Berufung auf einen TV-Bericht, dass es sogar vier Tote gegeben habe. Unter den Opfern solle auch ein Kind sein.

Die Nachrichtenagentur DPA schrieb, Augenzeugen hätten in Trier berichtet, dass Menschen durch die Luft geschleudert worden seien. Mehrere weitere seien verletzt worden, hieß es weiter. Die Bild berichtete von zehn Verletzten. Laut Südwestrundfunk (SWR) hätten Augenzeugen berichtet, dass der Fahrer des Autos durch Fußgänger „gerast" sei.

Ähnlich berichtete die Agentur AFP, die berichtete, dass das Fahrzeug in die Fußgängerzone gefahren sei und dort Menschen verletzt hebe. Die AFP bezieht sich auf einen Tweet der Polizei Trier. Der Hintergrund des Vorfalls war zunächst noch vollkommen unklar, wie Regierungssprecherin Andrea Bähner sagte. Nähere Angaben zu Geschlecht und Alter der Toten und Verletzten wollte die Polizei am frühen Nachmittag noch nicht machen.

Die Polizei sperrte den Innenstadtbereich Triers ab, nachdem ein Auto durch die Innenstadt gerast war.

Polizei Trier ruft dazu auf, den Innenstadtbereich zu meiden

Die Beamten riefen dazu auf, den Bereich zu meiden. Die Polizei sei mit weiteren Einsatzkräften vor Ort. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.

Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) sagte laut SWR, es handele sich um einen Amok-Fall. Eine verlässliche Zahl von Toten und Verletzten konnte auch er dem SWR-Bericht zufolge nicht nennen.

Laut Bild zeigte Leibe sich auf einer Pressekonferenz sichtlich erschüttert. Er soll dem Bericht nach gesagt haben: „Ich bin gerade durch die Innenstadt gelaufen und es war einfach nur schrecklich. Es bot sich ein Anblick des Grauens.”

Vorfall in Trier - Auto fährt offenbar von der Porta Nigra in Richtung Hauptmarkt

Dem Trierischen Volksfreund zufolge sei das Auto von der Porta Nigra in Richtung Hauptmarkt und dann in die Fleischstraße gefahren. Und weiter: Ein „SUV hinterließ eine Spur der Verwüstung - etwa an Marktständen“. Geschäfte hätten ihre Türen geschlossen und keine Kunden mehr in die Geschäfte gelassen.

Weiter hieß es, dass „sehr viele Polizeikräfte aus der Region zusammengezogen“ worden sein sollen - auch vom SEK. Auf Bildern der Deutschen Presse-Agentur (DPA) sind schwer bewaffnete Einsatzkräfte zu sehen.

Polizei nimmt Mann fest - Dreyer kommt nach Trier

Wie die Polizei Trier auf Twitter mitteilt, soll eine Person festgenommen worden sein. Zudem sei ein Auto sichergestellt worden. Bei der festgenommenen Person soll es sich einem Bericht der DPA zufolge um den Fahrer des Wagens handeln.

Bild berichtete, dass es sich bei dem Wagen um einen dunklen ein Range Rover handeln solle. Bei dem Fahrer handelt es sich der Polizei zufolge um einen 51-Jährigen aus dem Kreis Trier-Saarburg . Der Mann sei mit einem SUV durch eine Fußgängerzone gefahren und habe offenbar „wahllos“ Menschen angefahren, sagte der Sprecher des Polizeipräsidiums Trier, Karl-Peter Jochem, am Dienstag.

Ein Großaufgebot von Polizei und Rettungskräften war im Einsatz. Der ADAC schickte Rettungshubschrauber. Große Teile der Innenstadt waren abgesperrt. Nach der Festnahme bestehe keine Gefahr mehr für die Bevölkerung, teilte die Polizei mit.

Seibert zu Vorfall in Trier: „Gedanken bei den Angehörigen“

Bürgermeister Leibe weinte Bild zufolge bei einer ersten Pressekonferenz. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) äußerte sich entsetzt über den tödlichen Vorfall mit einem Auto in Trier und die Zahl der Opfer. Innenminister Roger Lewentz (SPD) machte sich von Mainz auf den Weg zum Ort des Vorfalls nahe der Porta Nigra. Dreyer wurde dort ebenfalls noch am Nachmittag erwartet.

„Was in Trier geschehen ist, ist erschütternd“, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert am Dienstag auf Twitter. „Die Gedanken sind bei den Angehörigen der Todesopfer, bei den zahlreichen Verletzten und bei allen, die in diesem Moment im Einsatz sind, um die Betroffenen zu versorgen.“

Vorfall in Trier - Bilder und Videos dokumentieren Verwüstung

Augenzeugen teilten am Nachmittag Videos und Bilder auf Twitter aus der Trier Innenstadt, viele zeigen sich entsetzt über das Geschehene. Die Bilder und Videos zeigen viele Sanitäter und Einsatzkräfte vor Ort, in einem Video sind ein umgekipptes Fahrrad sowie umgekippte Obst- und Gemüsekisten zu sehen.

Die Polizei bat darum, keine Bilder und Videos zu teilen und kündigte die Einrichtung eines Updload-Portals für Bild- und Videomaterial sowie einer Hinweishotline an.

Nach dem Vorfall in Trier ist heute um 19 Uhr eine Pressekonferenz im Theater Trier geplant - voraussichtlich mit dem Innenminister von Rheinland-Pfalz, Roger Lewentz (SPD).