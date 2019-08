Die Via Laietana ist eine Prachtstraße quer durch die Altstadt von Barcelona, mit viel Verkehr und gut beleuchtet. Dort wurden am Sonntagabend gegen 21.40 Uhr der afghanische Botschafter in Spanien überfallen eine 91-jährige französische Touristin, außerdem in der Nähe ein Besucher. Die Krim...