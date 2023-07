In diesem Jahr feiert das Tomorrowland Festival 2023 gleich mehrere Ausgaben weltweit. Alleine in Boom (Belgien) gibt es das Tomorrowland zweimal. Das erste Wochenende ist nun vorbei. Vom 27. bis zum 30. Juli findet es als eines der größten und bekanntesten Elektro-Festivals weltweit wieder statt. 2005 gab es die Veranstaltung erstmals. Seitdem gewann das Festival zunehmend an Popularität. Im Jahr 2019 feierten und tanzten dort insgesamt 400.000 Besucherinnen und Besucher. Aufgrund der Bekanntheit des Festivals sind die Tickets meist schnell vergriffen. In diesem Artikel erfahrt ihr alles, was zum zweiten Wochenende von Tomorrowland 2023 wichtig ist.

Datum: Was ist der Termin für das zweite Tomorrowland 2023?

Das Tomorrowland 2023 findet an zwei Terminen statt:

Termin 1 : 21.07.2023 bis zum 23.07.2023

: 21.07.2023 bis zum 23.07.2023 Termin 2: 28.07.23 bis zum 30.07.2023

Ort: Wo findet das zweite Tomorrowland Festival 2023 statt?

Das Tomorrowland Festival wird jährlich in der belgischen Stadt Boom gefeiert, im Naherholungsgebiet De Schorre. Boom liegt in der Nähe von Antwerpen.

Gibt es noch Tickets für das zweite Tomorrowland 2023 und was kosten sie?

Um ein Ticket für das Tomorrowland 2023 kaufen zu können, musste man sich auf der Website des Festivals registrieren. Die Registrierung war seit dem 07. Dezember 2022, ab 15 Uhr mitteleuropäischer Zeit möglich. Der weltweite Vorverkauf startete am 28. Januar 2023 ab 17 Uhr mitteleuropäischer Zeit und der weltweite reguläre Verkauf begann am 04. Februar 2023 ab 17 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Der Verkauf der „Global Journey Travel Packages“ begann bereits am 21. Januar 2023 ab 17 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Es sind alle Tickets für 2023 ausverkauft.

Preise für Tomorrowland 2023

Die Preise für die Tomorrowland-Tickets variierte je nach Ticket-Kategorie. Für das Drei-Tages-Ticket liegen die Kosten beispielsweise zwischen 295 Euro und 355 Euro. Der Comfort-Pass für drei Tage kostet bis zu 589 Euro. Tagestickets gibt es zum offiziellen Start des weltweiten Kartenverkaufs ab 135 Euro.

Timetable: Welche Headliner spielen beim zweiten Wochenende von Tomorrowland 2023?

Seit 28. Januar 2023 ist bekannt, wer beim Tomorrowland 2023 auftreten wird. Die Headliner auf der Mainstage sind für das zweite Wochenende vom Tomorrowland Festival:

Freitag, 28. Juli 2023

Önwboss

B Jones

Brina Knauss

Claptone

Dom Dolla

Hardwell

Kölsch

Matisse & Sadko

Mc Stretch

Purple Disco Machine

Steve Angello & Sebastian Ingrosso

Tiesto

Samstag, 29. Juli 2023

Armin van Buuren

Carola

Laidback Luke

Dimitri Vegas & Like Mike

Goodboys

John Newman

Mc Stretch

NERVO

Steve Aoki

Tale of Us

Yves V & Regi

Sonntag, 30. Juli 2023

Indira Paganotto

Malaa

Martin Garrix

Mc Stretch

Otto Knows

Paul Kalkbrenner

R3hab & W&W

