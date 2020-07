Der Fleischfabrikant Tönnies. Das berichtete das Bei Kontrollen in einem Kühlhaus in Dissen (Niedersachsen) haben die Behörden einen massiven Rattenbefall nachgewiesen. Kunde der Nagel Transthermos GmbH:Das berichtete das Haller Kreisblatt.

Tönnies habe am 12. Juni von dem Befall erfahren und die Waren gesperrt. Ob dennoch Ware in den Handel gelangte, sei unklar. Wie ein Sprecher des Tönnies Unternehmen dem Haller Kreisblatt auf Nachfrage sagte, gab es zwar „keine feste Zusammenarbeit“, aber Tönnies habe das Kühlhaus „sporadisch in einem geringen Umfang für beispielsweise die Lagerung von Ware in Anspruch genommen“.

Kotpillen und Fellreste von Ratten gefunden

Kotpillen, Laufwege und Fellreste, sowie Anzeichen von Nestbau von Ratten gefunden worden. Maßnahmen zur Bekämpfung hätten bisher nicht angeschlagen, die Ratten „bevölkerten das ganze Gebäude“. In einer Pressemitteilung des Verwaltungsgerichts Osnabrück wird genauer auf den Befall eingegangen: Es seiengefunden worden. Maßnahmen zur Bekämpfung hätten bisher nicht angeschlagen, die Ratten „bevölkerten das ganze Gebäude“.

Erste Hinweise auf den Rattenbefall habe es bereits im Januar gegeben. Wie das Haller Kreisblatt schreibt, sei aber erst im Rahmen einer Routinekontrolle im Juni der Veterinärdienst auf den Befall aufmerksam geworden. Damit hatten die Ratten „fünf Monate Zeit, in denen sie sich an den Lebensmitteln in Teilen des Kühlhauses zu schaffen machen konnten“, wird der Sprecher des Landkreises Osnabrück, Burkhard Riepenhoff, zitiert.

Neben Tönnies haben auch andere Unternehmen, wie die LVD Fleisch GmbH, das Kühlhaus genutzt, unter anderem um Fleisch zu zerlegen. Im Juni untersagte der Landkreis Osnabrück als zuständige Lebensmittelüberwachungsbehörde der Firma daraufhin die Produktion. Zudem musste sie ihre EU-Zulassung zurückgeben.

Ist betroffenes Fleisch in den Handel gelangt?

Dr. André Vielstädte, ein Sprecher der Tönnies-Gruppe, sagte dem Haller Kreisblatt, dass keine feste Zusammenarbeit mit dem Kühlhaus bestanden habe. Es sei „sporadisch in einem geringen Umfang für beispielsweise die Lagerung von Waren“ genutzt worden.

Bei den betroffenen Produkten handele es sich um Rohware, nicht um Fertigprodukte. Vor einer Verarbeitung seien „entsprechende Wareneingangskontrollen und begleitende Prozesskontrollen sowie eine intensive Inaugenscheinnahme sichergestellt“, äußerte sich Vielstädte gegenüber der Zeitung. Fleisch, das in dem Kühlhaus gelagert wurde, sei sichergestellt worden.

Ob dennoch von den Ratten befallene Ware aus dem Kühlhaus von Nagel Transthermos in den Handel gelangte, müssen nun die zuständigen Behörden prüfen.