im: Eineist am Dienstagmorgen (12.09.2023) von einemangegriffen worden. Sie wurde bei der Attacke durch das Tier so schwer verletzt, dass sie starb. Wie ein österreichischer Polizeisprecher in Salzburg der Deutschen Presse-Agentur sagte, wurde außerdem ein Mann schwer verletzt. Offenbar wollte ein Mann der 33-Jährigen zu Hilfe kommen, als auch er von dem Nashorn angegriffen wurde. Dabei handelt es sich wohl um einen ihrer Kollegen, der das Tier verscheuchen wollte, wie der ORF berichtet. Der 34-Jährige wurde für eine Notoperation in ein Krankenhaus gebracht.