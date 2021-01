Tödlicher Unfall in Aalen. Wie die Polizei berichtet, ist bei Dacharbeiten ist in Aalen (Ostalbkreis) ein Arbeiter ums Leben gekommen. Der 25-Jährige habe am frühen Freitagabend gegen 17.45 Uhr auf dem Dach einer neu errichteten Montagehalle gearbeitet.

Mann stürzt zehn Meter in die Tiefe

Plötzlich stürzte er durch eine Öffnung rund zehn Meter in die Tiefe. Der Mann starb demnach noch an der Unfallstelle. Die Ursache für das Unglück ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.