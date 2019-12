Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung mit einer Gruppe junger Männer ist in der Augsburger Innenstadt ein 49 Jahre alter Mann getötet worden.

Zusammen mit seiner Frau und einem befreundeten Ehepaar war das spätere Opfer am späten Freitagabend nach dem Besuch des Augsburger Christkindlesmarktes in Richtung Königsplatz unterwegs, als sie auf die siebenköpfige Gruppe stießen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, kam es aus noch unbekannter Ursache zum Streit.

Opfer stirbt noch im Rettungswagen

Einer der jungen Männer aus der Gruppe schlug dem Opfer demnach daraufhin gegen den Kopf. Der 49-Jährige stürzte und blieb am Boden liegen. Auch der 50-jährige Begleiter wurde von den Männern geschlagen und im Gesicht verletzt, die Frauen wurden dagegen verschont. Nach der Tat flohen die Täter in Richtung Bahnhofstraße. Notärzte versuchten noch, den 49-Jährigen wiederzubeleben - jedoch ohne Erfolg. Der Mann starb noch im Rettungswagen.

Kripo Augsburg ermittelt

Die Kripo Augsburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Konkrete Anhaltspunkte zum Aufenthalt und der Identität der Täter beziehungsweise des Täters haben sich laut Polizei noch nicht ergeben.

Zwischenzeitlich wurde bei der Kripo Augsburg eine 20-köpfige Ermittlungsgruppe eingerichtet. Die Ermittler konzentrieren sich derzeit auf die Erlangung und Auswertung von Bildmaterial rund um den Tatort. Wie es im Polizeibericht weiter heißt, kann dies bis noch bis Sonntagnachmittag andauern. Sollten sich bis dahin tatrelavante Hinweise ergeben, werden diese unter – Einbeziehung der Staatsanwaltschaft – im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung publiziert.

Näheres könne zum jetzigen Zeitpunkt aus ermittlungstaktischen Gründen nicht berichtet werden.

Polizei bittet um Hinweise

Passanten, die jene siebenköpfige Personengruppe möglicherweise schon vorher im Bereich Königsplatz gesehen haben oder ihnen anderweitig aufgefallen ist, beziehungsweise etwas zu ihrem weiteren Fluchtweg im Bereich der Bahnhofstraße sagen können, werden gebeten, sich bei der Kripo Augsburg unter 0821/323 3810 zu melden.

Ähnliche Vorfälle auch in München und Kronach

Immer wieder kommt es zu spontanen Gewalttaten. So wurde im Frühjahr in München ein 17-Jähriger durch Stichverletzungen wegen eines Streits um ein Handy getötet. Zuvor waren zwei Gruppen Jugendlicher aufeinandergetroffen. Der Täter wurde später im Ausland gefasst.

Im August wurde ein 36-Jähriger im oberfränkischen Kronach bei einem Streit durch Tritte gegen den Kopf schwer verletzt. Das Opfer war in der Nacht auf eine Gruppe von Männern getroffen. Drei davon gingen laut Polizei auf den 36-Jährigen los und traten noch auf ihn ein, als er am Boden lag. Der 18-Jährige Haupttäter konnte ermittelt werden.