Letztes Jahr führte das Küchengerät von Aldi zu einem riesigen Ansturm auf die Aldi-Filialen. Das Gerät war innerhalb weniger Minuten ausverkauft. 2017 kam es sogar zu Massenschlägereien. Aldi hat angekündigt, dass es auch dieses Jahr nur eine begrenzte Anzahl geben wird und die Kunden daher wieder schnell sein müssen. Da bleibt abzuwarten, ob es wie erwartet wieder einen Ansturm auf die Filialen geben wird. Der Thermomix-Klon kostet mit 199 Euro dieses Jahr nämlich sogar noch weniger als seine Vorgänger. Im Vergleich zum Original-Thermomix mit über 1000 Euro geradezu ein Schnäppchen. Aber gibt es wirklich die gleichen Funktionen für einen Bruchteil des Geldes?

Was kann der neue Thermomix-Klon von Aldi?

Ab Montag, den 21. Oktober, kann die Küchenmaschine unter dem Namen „Ambiano“ bei Aldi Süd beziehungsweise „Quigg“ bei Aldi Nord gekauft werden. Und zwar nur in den Filialen, nicht online über die Webseite.

Die Test-Plattform „CHIP“ hat das Gerät bereits unter die Lupe genommen. Über eine W-LAN-Verbindung lässt sich das Gerät per Smartphone bedienen. Ein Rezept über das Handy aufrufen und mit dem Thermomix-Klon in einzeln angezeigten Arbeitsschritten kochen. So viel zur Theorie. Die Arbeitsschritte des Rezepts werden allerdings nicht wie beim Original automatisch auf dem Display angezeigt, sondern müssen per Play-Button einzeln an die Maschine gesendet werden, schreibt „Chip“. Störend sei auch, dass es nicht möglich ist, mit dem Smartphone auf das mobile Internet zuzugreifen, während eine WLAN-Verbindung zum Gerät besteht, schreibt „CHIP“ im Test.

Außer der WLAN-Funktion und 50 neuen Rezepten gibt es bei der Aldi-Maschine sonst nichts neues. Sie besitzt wieder alle Standardfunktionen wie Kochen, Dampfgaren, Mixen, Rühren, Kneten, Wiegen. Beim Mixen sei die Maschine mit 90 dbA allerdings ziemlich laut. Das Wiegen sei auch etwas umständlicher. Anstatt direkt im Topf, ist die Waage beim Aldi-Modell seitlich separat platziert. Es sind folglich ein paar Arbeitsschritte mehr nötig als beim Thermomix.

Lidl: Die Konkurrenz schläft nicht

Beim Discounter Lidl startet der Verkauf des eigenen Thermomix-Klons am 5. Dezember 2019. Auch dort ist mit einem Ansturm zu rechnen, wie sich die letzten Jahre zeigte. Was der „Monsieur Cuisine“ kosten soll, verrät Lidl allerdings noch nicht.

Der Hype um den „Vorwerk“-Thermomix flacht währenddessen aufgrund des hohen Preises von über 1000 Euro deutlich ab. Daher hat „Vorwerk“ angekündigt, die Produktion des Thermomix in Wuppertal bis Ende 2019 einzustellen. Stattdessen will der Versandhändler ein Werk in China eröffnen: Dort sind die Produktionskosten niedriger und die Nachfrage höher als in Deutschland.

