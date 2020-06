Es ist eine traurige Nachricht für die Fans der Glam-Rock-Band „The Sweet“. Bassist und Gründungsmitglied Steve Priest ist am 4. Juni 2020 im Alter von 72 Jahren gestorben. Die Todesursache ist noch unbekannt.

Karriere begann Ende der 60er Jahre

Priest gründete 1969 zusammen mit Brian Connolly, Andy Scott und Mick Tucker die Band in London. Mit „Funny Funny“ landeten sie ihren ersten großen Hit. Danach folgten eine ganze Reihe von Hits. Allein in den 70er Jahren landeten dreizehn ihrer Songs unter den Top 20, darunter auch die Nummer-1-Single „Ballroom Blitz“. 1978 verließ Brian Connolly die Band um eine Solokarriere zu starten, allerdings erfolglos. Er starb am 9. Februar 1997.

Zunächst machten die Mitglieder als Trio weiter, sie spalteten sich aber in den Achtziger Jahren in zwei Lager auf. So tourten sie als Steve Priest’s Sweet in den USA und als Andy Scott’s Sweet in Großbritannien. Schlagzeuger Mick Tucker starb im Februar 2002 an Blutkrebs. Ihre größten Hits feierten „The Sweet“ mit „The Ballroom Blitz“ (1973) und „Love Is Like Oxygen“ (1978).