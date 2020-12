Messengerdienst Telegram hat am Mittwoch offenbar eine Störung. Mehrere Nutzer aus verschiedenen Regionen berichten auf der Störungsseite Derhat am Mittwoch offenbar eine Störung. Mehrere Nutzer aus verschiedenen Regionen berichten auf der Störungsseite allestoerungen.de im Internet, dass sie keine Verbindung zum Dienst hätten.

Störung bei Telegram? Das schreiben Nutzer

Viele Nutzer schreiben in den Kommentaren auf allestoerungen.de, dass Telegram eine Störung habe - „Telegram ist down“, schreibt etwa ein Nutzer. Ein anderer berichtet, dass er in Thüringen keinen Zugriff habe, ein anderer berichtet dasselbe aus Hessen.

Telegram selbst äußerte sich in einem Tweet auf englisch, in dem das Unternehmen bekanntgab, dass es offenbar Verbindungsprobleme gebe, die insbesondere Nutzer in Europa und im Mittleren Osten beträfen.