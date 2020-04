Die Schauspielerin Carolina Vera zählte seit Beginn des Stuttgart-„Tatort“ um die Schauspiel-Kollegen Richy Müller und Felix Klare als Staatsanwältin Emilia Álvarez zum Team. Jetzt verlässt die 47-jährige gebürtige Chilenin und Wahl-Berlinerin die beliebte Ausgabe des SWR.

Grund für Carolina Veras Abschied aus dem Stuttgart-„Tatort“ ist unklar

Warum sie die erfolgreiche Krimi-Reihe verlässt, deren vergangene beiden Folgen jeweils mehr als acht Millionen Zuschauer im Ersten sahen, ist nicht bekannt. Der SWR vermeldet lediglich, dass Vera „sich entschlossen“ habe, das Tatort-Ensemble zu verlassen.

Lob für die Rolle als Staatsanwältin Emilia Álvarez

SWR-Fernsehfilmchefin Barbara Biermann sagt dazu: „Wir danken Carolina Vera für die über 20 Filme, in denen sie als Staatsanwältin Álvarez im Tatort aus Stuttgart präsent war.“ Weiter heißt es beim SWR: „Das Stuttgarter Team zeichnete sich von Anfang an durch eine vertrauensvolle und produktive Zusammenarbeit zwischen den Kommissaren und der zuständigen, äußerst engagierten Staatsanwältin aus. In ihrer Rolle als Staatsanwältin war Carolina Vera in der Tatort-Landschaft eine einzigartige Erscheinung.“

Letzter „Tatort“ mit Carolina Vera am 24. Mai

Ihren letzten Auftritt mit dem Ermittlerduo Lannert (Richy Müller) und Bootz (Felix Klare) hat Carolina Vera am 24. Mai 2020 in der Folge „Tatort - Du alleine“.

In der Folge stehen die Staatsanwältin Álvarez und die ermittelnden Kommissare unter hohem Druck, denn auf anonyme Ankündigungen folgen scheinbar wahllose Anschläge eines Heckenschützen auf Passanten sowie eine Geldforderung an die Stadt Stuttgart. Kann es gelingen, den Heckenschützen zu fassen, bevor er weiter mordet? Muss die Öffentlichkeit informiert werden? Schwere Entscheidungen für die Staatsanwaltschaft.