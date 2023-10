Vor 33 Jahren kam nach den Worten des damaligen Kanzlers Willy Brand zusammen, was zusammengehört und Ost- und Westdeutschland waren wieder vereint. Am 3. Oktober wird seitdem jährlich der Tag der Deutschen Einheit gefeiert. An diesem Feiertag gibt es nicht nur eine Vielzahl an Veranstaltungen zur Geschichte Deutschlands in Berlin, sondern auch eine Reihe an Konzerten, Partys und weiteren Events. Viele nutzen die freien Stunden auch für Ausflüge mit der Familie und Freunden. Die besten Ideen für den Tag der Deutschen Einheit zusammengefasst.

Stadtführungen und Museumsbesuch am Tag der Deutschen Einheit

Am Dienstag, dem 3. Oktober 2023, anlässlich des Tags der Deutschen Einheit, bietet das Deutsche Historische Museum ein kostenfreies Führungsprogramm durch seine aktuellen Ausstellungen "Roads not Taken. Oder: Es hätte auch anders kommen können" und "Wolf Biermann. Ein Lyriker und Liedermacher in Deutschland" an.

Die kostenfreien Führungen am 3. Oktober 2023:

Die deutsche Frage – Kurzführung zum Tag der Deutschen Einheit (ca. 30 Min.)

Zeitpunkt: 11 Uhr, 13 Uhr, 15 Uhr, 16:30 Uhr

English: 30 minute guided tour – „The german question“

Zeitpunkt: 12 Uhr, 14 Uhr

Angekommen? Wolf Biermann und die BRD (ca. 60 Min.)

Zeitpunkt: 12 Uhr, 14 Uhr, 16 Uhr

Wer die Geschichte der Deutschen Einheit und der Mauer aktiv erleben möchte, kann unabhängig vom Deutschen Museum an einer der zahlreichen Stadtführungen teilnehmen. Diese sind hier sowohl zu Fuß, auf dem Rad, als Einzelperson oder in der Gruppe möglich.

Berliner Herbst-Rummel

Der Berliner Herbst-Rummel ist zurück zum Zentralen Festplatz am Kurt-Schumacher-Damm! Mit über 70 verschiedenen Fahrgeschäften ist für jeden Geschmack und jedes Alter etwas dabei. Von Nervenkitzel bei Achterbahnen bis hin zum klassischen Autoscooter – Die Berliner Schausteller präsentieren ein vielseitiges Angebot beim Berliner Herbst-Rummel 2023.

Location: Zentraler Festplatz Berlin

Beginn: 22. September 2023

Ende: 15. Oktober 2023

Öffnungszeiten: Mittwoch und Donnerstag von 14 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag von 14 bis 23 Uhr, Sonntag von 13 bis 21 Uhr (Montag und Dienstag geschlossen). Sonderöffnungszeiten am 03. Oktober: 13 bis 21 Uhr

Designmarkt am 3. Oktober 2023: Design Börse Berlin 2023

Die Design Börse Berlin lädt vom 30. September bis zum 3. Oktober 2023 Designliebhaber und Fans von Vintagemöbeln ein. Die Messe präsentiert Stilikonen aus den letzten 120 Jahren, darunter Jugendstil, Art Deco, Bauhaus und Midcentury Design, die von internationalen Händlern, Galerien und Privatsammlern zum Verkauf angeboten werden. Besuchende können originalgetreue Einzelstücke erwerben. Von Vintage-Möbeln der 50er bis 70er Jahre über zeitgenössische Entwürfe junger Berliner Designer bis hin zu faszinierenden Neuinterpretationen bietet die Design Börse Berlin eine breite Palette an hochwertigem Design.

Location: Tribühnenhalle der Trabrennbahn Karlshorst

Öffnungszeiten: Samstag von 17 bis 21 Uhr (Preview), Sonntag bis Dienstag von 11 bis 17 Uhr

Zeitraum: 30. September - 3. Oktober 2023

Eintritt: 5 Euro - 10 Euro

Gauklerfest auf der Zitadelle

Das Gauklerfest kehrt bereits zum sechsten Mal auf die historische Spandauer Zitadelle zurück und verspricht erneut ein buntes Programm mit mittelalterlichem Flair. Besuchende dürfen sich auf einen traditionellen, historischen Markt freuen, der zum Schlendern und Entdecken einlädt. Gauklerduos begeistern mit ihren Kunststücken, während die Band Ohrenpeyn auf der Bühne für musikalische Unterhaltung sorgt. Kulinarische Köstlichkeiten wie mittelalterliche Suppen, herzhaftes Brot und süße Leckereien sowie traditionelle Gerichte stehen für hungrige Gäste bereit. Auch die jüngsten Besucher werden mit einem handbetriebenen Riesenrad und Kinderschminken nicht vergessen.

Location: Zitadelle Spandau

Beginn: 30. September 2023

Ende: 3. Oktober 2023

Öffnungszeiten: 10 bis 19 Uhr

Eintritt: 14 Euro, Kinder 7 Euro, bis 5 Jahre frei, Ritter in Vollrüstung frei

Tag der offenen Moschee am 3. Oktober 2023

Am 3. Oktober jeden Jahres öffnen die islamischen Religionsgemeinschaften in Deutschland ihre Türen, um den bundesweiten "Tag der offenen Moschee" zu feiern. In Berlin wird dieses bedeutsame Ereignis mit einer Fülle von Aktivitäten und Möglichkeiten zum Dialog zwischen verschiedenen Gemeinschaften zelebriert. Eine Vielzahl von Moscheen und Vereinen in Berlin beteiligen sich an diesem Tag und bieten ein reichhaltiges Programm für Interessierte und Besucher an. Dazu gehören Führungen durch die Moscheen, Vorträge, Ausstellungen und die Gelegenheit zum persönlichen Gespräch und Austausch zwischen Gastgebern und Besuchern.

Location: Mehrere Moscheen in Berlin

Eintritt: Kostenlos

Breakdance am 3. Oktober 2023 in Berlin: Flying Hänsel und Gretel

Nach ihrem weltweiten Erfolg mit „Flying Bach“ sind die Flying Steps zur Feier ihres dreißigjährigen Bestehens mit einem neuen Programm wieder auf der Bühne. Seit dem 1. Oktober gibt es im Admiralspalast das neue Stück „Flying Hänsel & Gretel“ zu sehen. In einer Verbindung aus Breakdance, Hip-Hop und Rap werden Hänsel und Gretel in den Wald geschickt. Jedoch wird dies begleitet durch TikTok, Instagram und Co. So entsteht mit der Neuauflage von Hänsel und Gretel eine getanzte Medienkritik.

Ort: Admiralspalast Berlin

Uhrzeit: 20 Uhr

Party und Konzerte: Tag der Clubkultur 2023