Sterngucker und Astro-Fans aufgepasst: in der Nacht vom 7. auf den 8. April gibt es wieder ein besonders Himmelsphänomen zu beobachten. In dieser Nacht wird der Mond besonders groß am Nachthimmel erscheinen, wir können einen „Supermond“ beobachten. Doch was hat es damit auf sich? Wie entsteht ein „Supermond“?

Wann ist der „Supermond“ zu sehen?

Den nächsten „Supermond“ könnt ihr in der Nacht vom 7. auf 8. April bewundern. Besonders gut zu sehen ist er bei Mondaufgang (20.08 Uhr MEZ) oder vor Monduntergang (4:35 Uhr MEZ). In dieser Nacht wird der Mond rund 356.906 Kilometer von der Erde entfernt sein.

Der Mond geht im Osten auf und steigt dann im Laufe der Nacht Richtung Süden auf. Am besten blickt man also bei Mondaufgang Richtung Osten.

Wie entsteht ein „Supermond“?

Der Anschein eines „Supermondes“ entsteht dadurch, dass sich der Mond im oder nahe beim erdnächsten Punkt („Perigäum“ genannt, das Gegenteil ist das „Apogäum“, die größte Entfernung zur Erde) seiner Erdumlaufbahn befindet. Ein „Supermond“ ist höchsten 367.600 Kilometer von der Erde entfernt. Die Umlaufbahn des Mondes ist nicht kreisförmig sondern elliptisch. Zudem wird seine Umlaufbahn noch von anderen Planeten und der Sonne mitbeeinflusst. Dadurch ist der Erdtrabant manchmal näher und manchmal weiter entfernt.

Vor allem bei Mondaufgang und Monduntergang wirkt der Erdtrabant besonders groß, während er bei seiner Laufbahn über den Himmel wieder zu „schrumpfen“ scheint. Dabei handelt es sich um eine optische Täuschung: Wie alle Objekte, die sich Nahe des Horizonts befinden, wirkt er dadurch größer. Durch die relative Nähe wirkt er auch heller als üblich.

Den Begriff „Supermond“ gibt es in Astronomie offiziell nicht, es ist kein wissenschaftlicher Begriff. Geprägt wurde er vom amerikanischen Astrologen Richard Noelle. „Supermond“ beschreibt im übrigen nicht nur den Vollmond, sonder auch den Neumond.

Gibt es mehr Erdbeben und Vulkanausbrüche durch den „Supermond“?

Diese Vermutung kommt immer wieder auf, ist jedoch noch nicht vollständig erforscht.

Wann ist der nächste „Supermond“?

Falls ihr den Supermond in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch nicht bewundern könnt, keine Sorge: das Phänomen ist immer wieder zu beobachten.

Mittwoch, 26. Mai, 2021