Tausende Einsatzkräfte kämpfen in der Türkei den sechsten Tag in Folge gegen Wald- und Buschbrände. Von 132 Bränden in der Mittelmeerregion seien 125 unter Kontrolle gebracht worden, sagte der Minister für Forst- und Landwirtschaft, Bekir Pakdemirli, am Montag. Bisher sind acht Menschen durch die Feuer in der Türkei getötet worden. In Manavgat östlich von Antalya fanden Feuerwehrleute die Leichen eines deutsch-türkischen Ehepaars in ihr...