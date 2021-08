Mitten im morgendlichen Berufsverkehr gibt es am Stuttgarter Hauptbahnhof offenbar Einschränkungen. Der Bonatzbau soll am Dienstagmorgen abgesperrt worden sein, berichten die Stuttgarter Nachrichten (StN). Feuerwehr und Polizei seien vor Ort im Einsatz.

Der Sprecher der Stadt Stuttgart, Sven Mathis , twitterte am Morgen: „Einsatz der Feuerwehr am Stuttgarter Hauptbahnhof. In den Morgenstunden haben sich Gebäudeteile gelöst & sind heruntergefallen. Die Statik des Baus wird geprüft und weitere Maßnahmen besprochen. Die Sperrung im Bereichwird gewiss noch einige Stunden andauern.“