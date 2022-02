Wegen des Sturmtiefs „Antonia“ ist der Regionalverkehr in NRW vielerorts noch eingestellt. Auch beim Fernverkehr kommt es noch zu Verspätungen und Ausfällen. Einige wichtige Strecken sind nach dem Unwetter am Wochenende aber schon wieder freigegeben. Hier findet ihr die aktuellen Infos.

Wo ist der Bahnverkehr am 21.02.22 noch eingeschränkt?

Fahren heute Regionalbahnen und Fernzüge?

Alle Infos zum Unwetter und Bahnverkehr am Montag.

Sturm in NRW: Fallen Züge am Montag aus?

Auch am Montag und Dienstag werden in Nordrhein-Westfalen wieder Sturm und Regen erwartet. Besonders am Mittag werden schwere Sturmböen erwartet. Schon am Sonntagabend (20.02.2022) hatte die Deutsche Bahn wegen des Sturmtiefs „Antonia“ den Regionalverkehr in Nordrhein-Westfalen eingestellt. Ab 20.00 Uhr wurden dort keine neuen Züge mehr auf die Strecken geschickt, wie die Bahn mitteilte.

Bahnverkehr in NRW durch Sturm eingeschränkt

Mehrere Strecken wurden unterdessen wieder freigegeben, darunter die wichtige Verkehrsachse Berlin-Hannover-Köln. Auch die Strecke zwischen Hamburg und Berlin wurde am Sonntagabend wieder für den Fernverkehr freigegeben. Es seien wieder „einzelne Züge“ unterwegs, teilte die Bahn mit. Ab Montagmorgen solle der Takt dann verdichtet werden. Insgesamt seien aber auch am Montag noch starke Einschränkungen im Bahnbetrieb zu erwarten.

Diese Bahnverbindungen sind vom Sturm und Unwetter in NRW betroffen:

Der Bahnverkehr ist laut Deutscher Bahn in Teilen Deutschlands auch am Montag beeinträchtigt. Aufgrund von Unwetterschäden kommt es zu Verspätungen und Zugausfällen im Bahnverkehr. Vom Sturm betroffen sind aktuell insbesondere folgende Verbindungen im Fernverkehr:

Es verkehren keine Fernverkehrszüge zwischen Hamburg und Rostock/Stralsund

Es verkehren keine Fernverkehrszüge zwischen Berlin und Rostock/Stralsund

Es verkehren keine Fernverkehrszüge zwischen Norddeich Mole/Emden und Köln

Es verkehren keine Fernverkehrszüge zwischen Siegen und Dortmund

Tickets erstatten, stornieren, umbuchen? – Das gilt bei Ausfällen durch Sturm in NRW

Die Bahn hatte bereits nach dem Sturmtief „Zeynep“ erhebliche Störungen vor allem in Norddeutschland gemeldet. Nach Angaben der Bahn waren durch das Unwetter mehr als tausend Kilometer Oberleitungen beschädigt worden.

Für weitere Informationen verwies das Unternehmen auf seine Auskünfte im Internet sowie auf die kostenlose Servicenummer 08888 996633. Der Zeitraum für die Kulanzregelung, die eine kostenlose Stornierung oder flexible Nutzung bereits gekaufter Fahrkarten bis sieben Tage nach Ende der Störungen erlaubt, war bereits am Samstag auf normalerweise bis einschließlich Montag gültige Tickets verlängert worden.