„Sabine“ ist da. Der Orkan hat Deutschland erreicht und bahnt sich seinen Weg von Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen über Hessen und Thüringen nach Bayern und Baden-Württemberg. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat Unwetterwarnungen für Teile Deutschlands wegen des Sturmtiefs mittlerweile nun teilweise bis zum frühen Montagabend herausgegeben.

Orkan: Stärkste Boen gegen 21 Uhr erwartet

Das Sturmtief soll laut Meteorologen die ganze Nacht von Norden nach Süden durch das Land ziehen. Die stärksten Böen werden mit einer Kaltfront erwartet, die zuerst ab etwa 21 Uhr am Sonntagabend den Nordwesten Deutschlands erreichen soll und auch einzelne Gewitter mit sich bringen könnte, wie Meteorologe Marcus Beyer in einem auf Youtube veröffentlichten DWD-Video erklärt. Bis Montagmorgen soll die Kaltfront Süddeutschland erreichen.

Am frühen Abend verzeichnete der DWD im Westen und Nordwesten bereits schwere Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von 90 bis 100 km/h, vereinzelt sogar orkanartige Böen von 100 bis 115 km/h, wie die Meteorologen auf Twitter schrieben. Für weite Teile Deutschlands galt die zweithöchste Unwetterwarnstufe, in einigen Regionen Baden-Württembergs und Bayerns die höchste.

DWD-Seite durch Sturm-Aufrufe beeinträchtigt

Wie der DWD am Sonntagabend via Twitter mitteilt, kommt es aufgrund der aktuellen enormen Zugriffe zu Verzögerungen beim Laden der Homepage. Alternativen seien www.wettergefahren.de, die Warnwetter-App sowie die Social-Media-Kanäle der Seite.

Flughafen München, Nürnberg und Stuttgart - Flüge fallen aus

Das Sturmtief „Sabine“ hatte schon vor seiner Ankunft in Bayern und Baden-Württemberg erhebliche Auswirkungen: An den Flughäfen München und Nürnberg fielen schon am Sonntag weit über 100 Flüge aus.

Auch der Flugplan des Stuttgarter Flughafens wurde durch den Orkan durcheinandergewirbelt. Bereits am Sonntag war eine Reihe von Flügen gestrichen. Nach Angaben eines Sprechers handelte es sich vor allem um Maschinen, die aus dem Norden und Nordwesten Deutschlands und Europas kommen oder dorthin fliegen sollten.

Zahlreiche Flieger bleiben auf dem Stuttgarter Flughafen auf dem Boden.

Deutsche Bahn stellt Fernverkehr ein und Übernachtungszüge bereit

Die Deutsche Bahn will den Fernverkehr wegen des Orkans „Sabine“ nach und nach bundesweit einstellen. Man habe sich entschieden, „beginnend in NRW nach und nach alle Züge des Fernverkehrs bundesweit an größeren Bahnhöfen enden zu lassen“, teilte die Bahn am Sonntag im Presse-Blog mit.

Gestrandete Bahnreisende, deren Züge wegen des Sturmtiefs nicht weiterfahren können, sollen im Rahmen ihrer Fahrgastrechte Hotelgutscheine und Taxigutscheine erhalten. In größeren Bahnhöfen sollen zudem sogenannte Übernachtungszüge bereitgestellt werden, so DB-Konzernsprecher Achim Stauß am Sonntag im Berliner Hauptbahnhof.Bundesweit seien mehrere tausend Bahnmitarbeiter zusätzlich im Einsatz. Züge in Regionen, die vom Sturm besonders betroffen sind, sollen „in den Bahnhöfen gehalten werden“, weil die Fahrgäste dort besser betreut werden können. Alle aktuellen Verkehrsmeldungen teilt die Bahn auf ihrer Homepage mit.

Rote Signale im Bahnhof weisen darauf hin, dass der Zugverkehr aufgrund des Sturms „vorsorglich eingestellt“ wurde.

Schulausfall und schulfrei wegen Sturm

In Bayern und Baden-Württemberg wird „Sabine“ ab Sonntagabend erwartet. Den Höhepunkt soll der Orkan dann am Montagmorgen erreichen. Angesichts möglicher Gefahren auf dem Schulweg hat das Kultusministerium Baden-Württemberg reagiert und Hinweise für Eltern veröffentlicht. Diese können entscheiden, ob sie ihre Kinder vom Unterricht befreien lassen oder nicht.

In Bayern kommt es aufgrund des Orkans sogar zum Schulausfall. In mindestens 20 Kreisen und kreisfreien Städten haben die Schüler keinen Unterricht. So haben etwa die Landkreise Neu-Ulm und Günzburg mitgeteilt, dass der Unterricht entfalle. Notbetreuungen sind aber gewährleistet. Ebenso haben viele Kindergärten in Bayern am Montag geschlossen.

Sturm Stufen der Beaufort-Skala: Wann ist es ein Orkan?

Um Windgeschwindigkeiten zu klassifizieren wird die sogenannte Beaufort-Skala verwendet. Die Skala hat 13 Stufen, sprich die Windstärken 0 bis 12.

0 - Windstille

1 - leiser Zug

2 - leichte Brise

3 - schwacher Wind

4 - mäßiger Wind

5 - frischer Wind

6 - starker Wind

7 - steifer Wind

8 - stürmischer Wind

9 - Sturm

10 - schwerer Sturm

11 - orkanartiker Sturm

12 - Orkan

Eine detaillierte Übersicht findet ihr auf der Homepage des DWD.