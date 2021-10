Das Kabinenpersonal bei Eurowings streikt in Nordrhein-Westfalen. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi sind die Beschäftigen seit 4.30 Uhr und bis 10.00 Uhr aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Es kann zu Verspätungen der Flüge kommen.

Mit Verspätungen und Beeinträchtigungen muss laut Mitteilung gerechnet werden. Die Gewerkschaft wirft dem Unternehmen eine Verweigerungshaltung bei den laufenden Tarifverhandlungen vor. Eine angebotene Einmalzahlung im Jahr 2023 lehnt Verdi nach eigenen Angaben als unzureichend ab.

Der Warnstreik beim Kabinenpersonal der Fluggesellschaftkönnte sich auch auf andereauswirken. Am Freitag gibt es in NRW teilweise Chaos an den Flughäfen. Überraschend streikt das Kabinenpersonal heute, am 01.10.2021 – mit Auswirkungen auf den Flugplan von Eurowings . Manchewurdenoder haben. Für Personen im Ausland könnte dermit Einschränkungen verbunden sein, da sie möglicherweise am Flughafen festsitzen, weil es zukommt. Eurowings hat Medienberichten zufolge auch vor, zusätzlich einzelne Flüge am Nachmittag zu streichen.