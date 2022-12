Der Weihnachtbummel bei Ikea könnte für manche Kunden in Deutschland ausfallen - oder zumindest behindert werden. Wie die Gewerkschaft Verdi am Montag (12.12.) mitteilt, sollen die 17.500 Menschen in 54 Ikea-Einrichtungshäusern in Deutschland in den Warnstreik treten. Der Schritt sei eine Reaktion auf „die Ablehnung jeglicher Verhandlungen zu einem zukunftsweisenden Tarifvertrag“.