Als Sting vor kurzem das Hamburger Reeperbahn Festival mit seinem Konzert eröffnete, war ihm die Freude darüber deutlich anzumerken, endlich wieder vor Publikum zu singen und zu spielen. „Das war mein erster Auftritt seit zwei Jahren“, sagte der britische Musiker im Operettenhaus. „Ich fühle mich sehr geehrt.“ Normalerweise füllt Sting, der jetzt 70 Jahre alt wird, die großen Arenen. Trotzdem tritt er immer wieder gern in kleinen Theatern und lauschigeren Konzerthallen auf.

Frontman der Band Police

Seine 70 Jahre sieht man dem Pop- und Rockstar, der als Gordon Matthew Thomas Sumner in einem Vorort der englischen Arbeiterstadt Newcastle geboren wurde, kaum an. Als Frontmann, Bassist und Songwriter der Band The Police wurde der ausgebildete Lehrer Ende der 70er Jahre schlagartig berühmt. Mitreißende Rocksongs wie „Can't Stand Losing You“ oder „So Lonely“ und vom Reggae inspirierte Lieder wie „Message In A Bottle“ mit smarten Texten treffen damals den Nerv der Zeit. The Police kombinieren Postpunk, New Wave und raffinierten Pop radiotauglich. Auch dank Stings markanter Stimme ist ihr Sound unverwechselbar. Die Ballade „Every Breath You Take“, ein Nummer-eins-Hit in mehreren Ländern, wird einer der größten Erfolge.

Sting setzt sich für Menschenrechte und Umweltschutz ein

Seit den 80ern nutzt er seine Popularität, um sich für Menschenrechte und Umweltschutz stark zu machen. Musikalisch wechselt Sting im Laufe der Jahrzehnte als Solokünstler mit Leichtigkeit zwischen den Stilrichtungen, experimentiert auch mit Weltmusik, Shantys und Dancepop. Obendrein hat er ein exzellentes Gespür für Balladen. Ob „Fields Of Gold“, „Shape Of My Heart“ oder „When We Danced“ - wenn Sting gefühlvoll wird, ist es meist ein kommerzieller Erfolg.

Sting - nicht nur Musiker sondern auch Schauspieler

Nicht nur als Musiker mischt er gelegentlich im Filmgeschäft mit. 1979 spielt er seine erste Filmrolle im Drama „Quadrophenia“, das auf dem gleichnamigen The-Who-Album basiert. 1984 steht er für Regisseur David Lynch vor der Kamera. In dessen erster Verfilmung des Science-Fiction-Epos „Dune - Der Wüstenplanet“ glänzt er als diabolischer, rothaariger Feyd-Rautha Harkonnen mit eingeöltem durchtrainierten Körper und nur mit einem Hosenlatz bekleidet.

Sting geht auf Welttournee

Nach coronabedingter Verschiebung holt Sting nun seine Welttournee für das 2019 erschienene Album „My Songs“ nach, für das er neue Versionen seiner alten Lieder eingespielt hat. Schon im November erscheint das nächste Album „The Bridge“ mit neuer Musik.

Seit 1992 ist Sting mit der Produzentin und Schauspielerin Styler verheiratet.