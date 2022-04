Die Steuererklärung machen: Eine Hassliebe für die meisten Menschen. Zwar will man das Geld vom Staat zurück bekommen - aber hat keine Lust, die Steuererklärung auszufüllen. So schiebt man es lange vor sich her, nur um irgendwann aufzuschrecken: Wann war nochmal die Frist für die Abgabe? In diesem Text klären wir auf:

Das Wichtigste zuerst: Bis wann muss man die Steuererklärung abgeben? Das kommt drauf an, ob man verpflichtet ist, die Steuererklärung abzugeben oder nicht. Für verpflichtende Erklärungen gibt es relativ strenge Fristen. Wer sich nicht daran hält, der muss Strafe fürchten. Freiwillige Steuererklärungen haben hingegen deutlich mehr Zeit.

Die Fristen für die verpflichtende Steuererklärung aus 2021 sind:

Ohne Steuerberater: Bis 1. August 2022

Mit Steuerberater: Bis 28. Februar 2023

Die Frist für die freiwillige Steuererklärung aus 2021 ist:

31. Dezember 2025

Im Jahr 2020 hat es einigen Ausnahmen gegeben, wegen der Pandemie haben sich die Fristen für die Abgabe verlängert. Für die verpflichtende Steuererklärung 2020 ergeben sich folgende Fristen:

Ohne Steuerberater: Bis 1. November 2021

Mit Berater: 31. Mai 2022

Die Frist für die freiwillige Steuererklärung aus 2020 ist:

31. Dezember 2024

Steuererklärung: Wie kann ich die Frist verlängern?

Die Verlängerung der oben genannten Fristen ist möglich, aber nur wenn man einen Antrag an das Finanzamt stellt. Darin muss man begründen, weshalb man die Frist nicht einhalten konnte. Gründe könnten Krankheit, Auslandsaufenthalte oder Umzüge sein. Das Finanzamt kann die Verlängerung aber ablehnen, man hat keinen Anspruch. In dem Antrag muss ein Abgabetermin für die Steuererklärung genannt werden. Das ist dann die neue Frist.

Da man für die freiwillige Steuererklärung vier Jahre Zeit hat, ist keine Verlängerung der Frist möglich.

Steuererklärung Pflicht: Wer muss eine Steuererklärung abgeben?

Wer also ist von den verpflichtenden Fristen betroffen? Wer muss eine Steuererklärung abgeben - und wer nicht?

Verpflichtend ist die Steuererklärung für folgende Personengruppen:

Eheleute mit Steuerklassen 3 und 5

Eheleute, wenn eine Person Steuerklasse 6 hat

Selbstständige, die noch keine Steuern gezahlt haben

Personen, die einen individuellen Freibetrag haben

Personen, die neben dem Job Einkünfte haben, die höher als 410 Euro sind

Personen, die vom Finanzamt aufgefordert wurden, eine Steuererklärung abzugeben

Personen die keine Steuererklärung abgeben müssen, aber freiwillig dürfen, sind: