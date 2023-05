Die USA sind eine der größten Volkswirtschaften der Welt und spielen eine wichtige Rolle in der Weltwirtschaft. Ein Staatsbankrott könnte folglich schwerwiegende Auswirkungen haben. Doch wie kann ein Staat wie die USA überhaupt pleite gehen und wie sähen die Folgen aus? Die Entwicklungen der Kontroverse um die Schuldenobergrenze in den USA im Überblick.

Die Verhandlungen um die Schuldenobergrenze stecken fest

Die Schuldenobergrenze ist in den USA gesetzlich geregelt und gibt vor, wie viele Schulden der Staat im nächsten Jahr aufnehmen darf. Da die US-Regierung diesen Wert seit der Einführung regelmäßig erhöht oder wie unter Präsident Barack Obama aussetzt, dürfen jährlich deutliche Mehrausgaben getätigt werden. Zum Problem wird diese gesetzliche Regelung aber, wenn neue Schulden aufgenommen werden müssen, der Kongress jedoch keine Erhöhung der Schuldenobergrenze beschließen kann. Da sich die Verhältnisse nach den Midterms 2022 im Repräsentantenhaus geändert haben und die Republikaner in der Mehrheit sind, blockieren sie eine gesetzliche Neuänderung der Schuldenobergrenze durch die Demokraten.

Politisches Spiel mit hohem Einsatz

Es entsteht ein politisches Tauziehen, bei denen die Republikaner versuchen, den Demokraten politische Zugeständnisse abzugewinnen. In diesem Jahr fallen diese Forderungen besonders stark aus, da die Mehrheit der Republikaner sehr gering ist und sich somit einzelne Flügel innerhalb der Republikaner wie der radikale „ Freedom Caucus “ gegenüber der Parteiführung stärkere Ansprüche stellen können. So lässt der Parteisprecher Kevin McCarthy verlauten, keine Kompromisse zu machen, sondern alle Forderungen der Republikaner von den Demokraten abzuringen, bevor diese einer Erhöhung der Schuldenobergrenze zustimmen. Auf der anderen Seite verneint der amtierende US-Präsident Joe Biden Zugeständnisse an die Republikaner, bevor diese nicht zugestimmt haben und betont insbesondere keine Kürzungen bei Sozialprogrammen umzusetzen

Was ist das Problem an der Staatspleite in den USA?

Diese Sonderzahlungen lassen sich voraussichtlich noch bis Anfang Juni fortführen. Dann jedoch droht der sogenannte Staatsbankrott und die USA können ihren Forderungen nicht mehr nachkommen. Schon jetzt haben die Republikaner einen Plan für die Priorisierung der Finanzmittel ausgearbeitet, sollte es zu einem Engpass der Finanzmittel kommen. Kontroversen um die Erhöhung der Schuldenobergrenze führten in der Vergangenheit nicht nur zu Government Shutdowns, bei denen die Regierung unter anderem ihre eigenen Mitarbeiter nicht mehr bezahlen konnte , sondern auch externe Kredite und Verpflichtungen konnten nicht mehr erfüllt werden. Unter Obama kam es als Folge zu einem Einbruch der Aktienmärkte, des Immobilienmarktes, einer Abwertung durch Rating Agenturen und generellem Abfall der Konjunktur. Die Sorge vor der drohenden Staatspleite der USA ist demnach groß.

Welche Auswirkungen hätte eine mögliche Staatspleite der USA auf Deutschland?

Als eine der größten Volkswirtschaften der Welt haben die USA erheblichen Einfluss auf die Weltwirtschaft. Die Folgen einer Staatspleite der USA auf Deutschland sind in Gänze schwierig abzusehen. Ein mögliches Szenario, das in der Vergangenheit beobachtet werden konnte: Unter der Obama Administration kam es beim politischen Ringen um eine Anhebung der Schuldenobergrenze zu einer Abwertung des Dollars. Einer relativen Wertsteigerung des Euros gegenüber dem Dollar folgte eine Verteuerung der Exporte in Deutschland. Demnach könnte eine Staatspleite in den USA eine Exportminderung in Deutschland bewirken und das BIP schmälern. Doch auch der US-amerikanische und deutsche Finanzmarkt sind eng vernetzt, sodass es auch in Deutschland zu Verwerfungen kommen kann. Da die Volkswirtschaften der beiden Länder eng miteinander verzahnt sind, trifft dies wahrscheinlich auch noch auf weitere Märkte zu.

Ausgang ungewiss

Beide Parteien versuchen aus der drohenden Staatspleite politisches Kapital zu schlagen. Während die Republikaner den Demokraten die Schuld an der drohenden Zahlungsunfähigkeit geben und beabsichtigen, diesen Forderungen abzuringen, diskreditieren die Demokraten die Blockade durch die Republikaner öffentlich. Bis jetzt geben sich beide Parteien kämpferisch und es ist ungewiss, wer aus dem politischen Kräftemessen als Sieger hervorgehen wird. Dies hängt auch stark damit zusammen, welche Seite es schafft, die andere als „Sündenbock“ darzustellen und für die drohenden Folgen einer möglichen Staatspleite verantwortlich machen kann – möglicherweise mit Kosten für das eigene Land als auch weltweit.