Der bundesweite Tag der Organspende wird am Samstag in Kiel eröffnet. Ein Grußwort will unter anderem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sprechen. In Deutschland warten derzeit fast 10 000 Menschen auf ein neues Organ. Unter dem Motto „Richtig. Wichtig. Lebenswichtig.“ können sich Interessierte in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt zum Thema Organspende informieren und aufklären lassen.

Bundestagsabgeordnete streben derzeit eine Neuregelung der Organspende an. Eine Gruppe um Spahn will, dass alle Volljährigen automatisch als Organspender gelten, außer man widerspricht. Eine andere Gruppe will, dass alle Bürger mindestens alle zehn Jahre beim Ausweis-Abholen auf das Thema Organspende angesprochen werden. Derzeit müssen mögliche Spender aktiv zugestimmt haben, bevor ihnen Organe entnommen werden können.