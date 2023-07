Zwar wird empfohlen, starke Sonneneinstrahlung generell zu vermeiden und den Körper sonst mit Kleidung zu bedecken. Sonnencremes sind in vielen Situationen jedoch ein unverzichtbarer Bestandteil des Sonnenschutzes, um die Haut vor den schädlichen Auswirkungen der Sonneneinstrahlung zu schützen. Einen perfekten Schutz können sie nicht bieten. Doch wie funktionieren Sonnencremes eigentlich und welche Arten kann man kaufen? Alle Infos, die bei der Auswahl des richtigen Sonnenschutzes helfen können, zusammengefasst.

So wirken Sonnencremes: Chemisch oder Mineralisch

Die Hauptfunktion von Sonnencremes besteht darin, die Haut vor den schädlichen UV-Strahlen der Sonne zu schützen. Sonnencremes enthalten spezielle Inhaltsstoffe, die auf verschiedene Weisen wirken. Chemische Filter in Sonnencremes absorbieren UV-Strahlen, indem sie die Strahlung in der oberen Hautschicht einfangen und in eine andere Form von Energie umwandeln. Auf diese Weise wird verhindert, dass die Strahlen in tiefere Hautschichten vordringen und Schäden verursachen. Mineralische Filter hingegen wirken durch Reflexion und Streuung der UV-Strahlen an der Hautoberfläche und bilden eine physikalische Barriere, die die Strahlung blockiert. Einige Sonnencremes enthalten eine Kombination aus chemischen und mineralischen Filtern, um einen breiteren Schutz zu bieten und an die dermatologischen, sowie ästhetischen Bedürfnisse angepasst zu sein.

Arten von Sonnencremes: Von wasserfest bis feuchtigkeitsspendend