Fans von Armin Van Buuren, Amelie Lens oder Macklemore können sich auf das SonneMondSterne (SMS) Festival freuen. Es ist eines der größten Festivals in Deutschland für elektronische Musik. Einzeln vertreten sind auch immer wieder Pop und Rock Acts. Alle Infos zu den Tickets, dem Lineup und der Geschichte des Festivals hier zusammengefasst.

Ort: Wo findet das SonneMondSterne 2023 statt?

Besonders hervorgehoben wird beim SonneMondSterne Festival stets die Nähe zur Bleilochtalsperre und die Möglichkeit darin inmitten der Festivalkulisse baden zu können. Das Gelände befindet sich in Saalburg in der Nähe von Leipzig. Auch in diesem Jahr werden über 40.000 Fans erwartet.

Datum: Wann startet das SonneMondSterne Festival 2023?

Das SonneMondSterne Festival wurde erstmals im Jahr 1997 veranstaltet und hat sich seitdem zu einer der führenden elektronischen Musikveranstaltungen in Deutschland entwickelt. In diesem Jahr findet es vom 11.08. bis 13.08.2023 statt.

Line-Up und neue Headliner: Wer tritt beim SonneMondSterne Festival 2023 auf?

Das Lineup vom SMS umfasst eine breite Palette von Genres der elektronischen Musik. Namhafte internationale Acts und DJs treten auf den verschiedenen Bühnen des Festivals auf. Insgesamt verzeichnet das Lineup 2023 mehr als 60 Einträge. Die Headliner sind in diesem Jahr unter anderem:

Macklemore

MAJOR LAZER

Paul Kalkbrenner

K.I.Z

Armin van Buuren

Amelie Lens

Charlotte de Witte

Gibt es noch Tickets für das SonneMondSterne 2023 und was kosten sie?

Bereits über 30.000 Tickets sind laut den Veranstaltern bereits verkauft. Noch gibt es Tickets für das SMS zu kaufen! Das Festival verzichtet dabei auf Tagespässe und unterschiedliche Ticketoptionen. Mit 169 Euro für das Festival, 48 Euro Campinggebühr und 5 Euro Umweltpfand, kommt man für die drei Tage Festival auf 222 Euro.

