Tierschützer konnten nach Recherchen an einem Schlachthof in Gärtringen gravierende Verstöße gegen das Tierschutzgesetz feststellen. Demnach wurden Tiere nicht vollständig betäubt. Vor der Schlachtung wurden sie mit massiven Stockschlägen misshandelt. Ein Ferkel wurde aus dem Transporter geworfen. In einer besonders schockierenden Szene wird ein Schwein brutal ins Gesicht getreten, geschlagen und ein Schlachter quetscht einen Hartplastik-Stock mit voller Wucht in das Auge des eingeklemmten Schweines. Die Aufnahmen stammen von einem Schlachthof in Gärtringen. Laut den Tierschützern geschah das alles unter den Augen einer anwesenden Amtstierärztin.

Albkamele e.V. aufgelöst – Tiere stehen zum Verkauf Traum vom Kamelhof ist geplatzt Hechingen/Burladingen

Staatsanwaltschaft wurde eingeschaltet

Das Landratsamt zeigt sich nach diesen Fällen sehr betroffen und hat mittlerweile die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Bauliche Mängel, die zu den Qualen der Tieren führe, seien bereits bekannt. Der Landrat will sich am Mittag genauer zu den Vorwürfen äußern.