Heute am 20.04.2021 geht die Snooker-Weltmeisterschaft 2021 im altehrwürdigen Crucible Theatre in Sheffield weiter. 17 Tage lang lang kämpft dort die Elite des Snooker-Sports um den beliebten WM-Titel. Favorit auf den Gewinn der Weltmeisterschaft ist der sechsmalige Weltmeister Ronnie O`Sullivan, der sich im Vorjahr im Finale gegen Kyren Wilson mit 18:8 durchsetzen konnte.

Wie sieht der Spielplan aus? Wo wird die Snooker Wm 2021 live im TV und Stream übertragen? Wie sind die Ergebnisse der letzten Spiele?

Alle Infos zur Weltmeisterschaft erfahrt ihr hier.

Snooker WM 2021: Qualifikation, Termine, Spielplan und Turnierbaum

Die Snooker WM 2021 wird in diesem Jahr in Sheffield (England) ausgetragen. Die Qualifikation für das Turnier startete am 04.04.2021. Die Endrunde findet vom 17.04.2021 bis zum 03.05.2021 statt. Ausgetragen wird die Weltmeisterschaft seit 1977 im Crucible Theatre, das für rund 980 Menschen Platz bietet.

Turnier: Snooker Weltmeisteschaft 2021

Datum: 17.04.2021 - 03.05.2021

Ort: Crucible Theatre, Sheffield, England

Der Spielplan mit allen wichtigen Terminen im Überblick:

Dienstag, 20.04.2021 (1. Runde, Best-of-19)

11:00 Uhr

Mark Allen - Lu Hoatian

Jack Lisowski - Ali Carter

15:30 Uhr

Ding Junhui - Stuart Bingham

Judd Trump - Liam Highfield

20:00 Uhr

Mark Allen - Lu Hoatian

Barry Hawkins - Matthew Selt

Mittwoch, 21.04.2021 (1. Runde, Best-of-19)

11:00 Uhr:

Mark Williams - Sam Craigie

Shaun Murphy - Mark Davis

15:30 Uhr:

Mark Selby - Kurt Maflin

Judd Trump - Liam Highfield

20:00 Uhr:

Mark Williams - Sam Craigie

Barry Hawkins - Matthew Selt

Donnerstag, 22.04.2021 (1. Runde, Best-of-19 & Achtelfinale, Best-of-25)

14:00 Uhr

Ronnie O’Sullivan - McDill/Walden

Shaun Murphy - Mark Davis

20:00 Uhr

Mark Selby - Kurt Maflin

Neil Robertson - Lisowski/Carter

Freitag, 23.04.2021 (Achtelfinale, Best-of-25)

11:00 Uhr

Ronnie O’Sullivan - McGill/Walden

Hawkins/Selt - K. Wilson/G. Wilson

15:30 Uhr

Higgins/Tian - Williams/Craigie

Neil Robertson - Lisowski/Carter

20:00 Uhr

Ronnie O’Sullivan - McGill/Walden

Hawkins/Selt - K. Wilson/G. Wilson

Samstag, 24.04.2021 (Achtelfinale, Best-of-25)

11:00 Uhr

Higgins/Tian - Williams/Craigie

Neil Robertson - Lisowski/Carter

15:30 Uhr

Allen/Lu - Selby/Maflin

Hawkins/Selt - K. Wilson/G. Wilson

20:00 Uhr

Higgins/Tian - Williams/Craigie

Murphy/Davis - Yan Bingtao

Sonntag, 25.04.2021 (Achtelfinale, Best-of-25)

11:00 Uhr

Ding/Bingham - Jamie Jones

David Gilbert - Trump/Highfield

15:30 Uhr

Allen/Lu - Selby/Maflin

Murphy/Davis - Yan Bingtao

20:00 Uhr

Ding/Bingham - Jamie Jones

David Gilbert - Trump/Highfield

Montag, 26.04.2021 (Achtelfinale, Best-of-25)

14:00 Uhr

Ding/Bingham - Jamie Jones

David Gilbert - Trump/Highfield

20:00 Uhr

Allen/Lu - Selby/Maflin

Murphy/Davis - Yan Bingtao

Dienstag, 27.04.2021 (Viertelfinale, Best-of-25)

11:00 Uhr

Viertelfinale 1

Viertelfinale 3

15:30 Uhr

Viertelfinale 2

Viertelfinale 4

20:00 Uhr

Viertelfinale 1

Viertelfinale 3

Mittwoch, 28.04.2021 (Viertelfinale, Best-of-25)

11:00 Uhr

Viertelfinale 2

Viertelfinale 3

15:30 Uhr

Viertelfinale 1

Viertelfinale 4

20:00 Uhr

Viertelfinale 2

Viertelfinale 4

Donnerstag, 29.04.2021 (Halbfinale, Best-of-33)

14:00 Uhr

Halbfinale 1

20:00 Uhr

Halbfinale 2

Freitag, 30.04.2021 (Halbfinale, Best-of-33)

11:00 Uhr

Halbfinale 1

15:30 Uhr

Halbfinale 2

20:00 Uhr

Halbfinale 1

Samstag, 01.05.2021 (Halbfinale, Best-of-33)

11:00 Uhr

Halbfinale 2

15:30 Uhr

Halbfinale 1

20:00 Uhr

Halbfinale 2

Sonntag, 02.05.2021 (Finale, Best-of-35)

14:00 Uhr

8 Frames

20:00 Uhr

9 Frames

Montag, 03.05.2021 (Finale, Best-of-35)

14:00 Uhr

8 Frames

20:00 Uhr

max. 10 Frames

Snooker WM in Sheffield: Die aktuellen Ergebnisse der 1. Runde

Die Ergebnisse der Snooker-Weltmeisterschaft in Sheffield 2021 werden fortlaufend aktualisiert:

Ronnie O'Sullivan - Mark Joyce 10:4

Yan Bingtao - Martin Gould 10:6

David Gilbert - Chris Wakelin 10:4

Stephen Maguire - Jamie Jones 10:4

Neil Robertson - Liang Wenbo 10:3

Anthony McGill - Ricky Walden 10:5

Kyren Wilson - Gary Wilson 10:8

John Higgins - Tian Pengfei 10:7

Snooker WM 202 live im TV und Stream: Die Übertragung im Überblick

Die Snooker-Weltmeisterschaft in Sheffield wird in diesem Jahr live im Free-TV auf Eurosport übertragen. Zudem gibt es die WM im Live-Stream im Eurosport Player zu sehen. Auch Joyn PLUS+ überträgt die Spiele der Weltmeisterschaft.

Sendetermine und Sendeplan der Snooker WM 2021 auf Eurosport heute am 20.04.2021

Der nachfolgende Sendeplan wird fortlaufend aktualisiert. Alle Sendetermine der Snooker WM 2021 heute am Dienstag, den 20.04.2021, im Überblick:

Dienstag, den 20. April 2021: 11:00 - 14:00 Eurosport 1 live

Dienstag, den 20. April 2021: 14:00 - 15:30 Eurosport 1 live oder zeitversetzt

Dienstag, den 20. April 2021: 15:30 - 17:00 Eurosport 1 live

Dienstag, den 20. April 2021: 15:30 - 18:30 Eurosport Player live

Dienstag, den 20. April 2021: 19:45 - 23:00 Eurosport Player live

Dienstag, den 20. April 2021: 21:00 - 23:00 Eurosport 1 live

Dienstag, den 20. April 2021: 23:00 - 00:00 Eurosport 1 live oder zeitversetzt

Snooker WM 2021: Das ist die Setzliste der Weltmeisterschaft

1. Ronnie O’Sullivan

2. Judd Trump

3. Neul Robertson

4. Mark Selby

5. John Higgins

6. Kyren Wilson

7. Shaun Murphy

8. Stephen Maguire

9. Ding Junhui

10. Yan Bingtao

11. Barry Hawkins

12. Mark Williams

13. Mark Allen

14. Jack Lisowski

15. David Gilbert

16. Anthony McGill