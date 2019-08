Ein Nashorn hatte in einem Safaripark in Niedersachsen das Auto einer Tierpflegerin angegriffen. Der Wagen überschlug sich dreimal. Jetzt äußert sich der Park dazu.

Am Sonntagabend hat ein wütender Nashornbulle im Serengeti-Park bei Hodenhagen (Niedersachsen) das Auto einer Pflegerin angegriffen und umgeworfen - nachdem sich das Fahrzeug dreimal überschlagen hatte. Die Frau sei bis auf blaue Flecken nicht weiter verletzt worden. Jetzt nimmt der Park selbst Stellung zu dem Vorfall, nachdem er sämtliche Anfragen der Presse für Drehgenehmigungen ablehnte.

Das sagt der Serengeti-Park in Hodenhagen nach der Nashorn-Attacke

„Dieser Vorfall ereignete sich nach der Schließung unserer Tierwelt für private Pkw-Durchfahrten.“, wie die Pressesprecherin Asta Knoth erklärt. „Glücklicherweise wurde unsere Mitarbeiterin dabei nur leicht verletzt!“

Das Nashorn soll in einen anderen Park oder Zoo

Ein Tier, von dem eine potentielle Gefahr für Gäste oder Mitarbeiter ausgeht, kann allerdings nicht dauerhaft in der Obhut des Serengeti-Parks bleiben. Daher wurde bereits Kontakt mit dem Zuchtbuchführer des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms EEP aufgenommen - und es werde nach einem passenden Zoo oder Tierpark gesucht, der Kusini zeitnah in seine Herde aufnehmen kann. „Bei uns wird er ausschließlich in seinem gesonderten Vorgehege verbleiben und die Freianlage nicht mehr betreten.“, bestätigt der Park.

Nashorn wurde an fahrende Autos gewöhnt

Bei dem Breitmaulnashorn Kusini handelt es sich um ein Tier, das vor etwa einem Jahr von einem anderen Zoo zum Serengeti-Park in Hodenhagen gekommen ist und sich derzeit noch in der Eingewöhnungsphase befindet. „Kusini kannte aus seiner vorherigen Haltung das Leben in einer Freianlage mit durchfahrenden Autos nicht.“, erklärt Knoth weiter. Aus diesem Grund wurde das Tier zur schrittweisen Eingewöhnung immer außerhalb der Öffnungszeiten für private Fahrzeuge auf die Anlage gelassen. Dabei sei auch die restliche Herde, die seit vielen Jahrzehnten täglich in der Anlage ist, nicht anwesend. In diesen Situationen wurde mit dem Nashorn geübt, auf Aufforderung und unter Leitung der Pfleger aus ihren Fahrzeugen heraus wieder in den Stall zu gehen.

Bisher war das Tier nicht aggressiv gegenüber Fahrzeugen

Bisher hat das Tier zu keinem Zeitpunkt Anzeichen aggressiven Verhaltens gegenüber unseren Fahrzeugen gezeigt. „Warum der Bulle am Sonntagabend das Fahrzeug unserer Mitarbeiterin angegriffen hat, ist für uns zum aktuellen Zeitpunkt unklar.“, so Knoth. Hierzu werde zu einem späteren Zeitpunkt zunächst die betroffene Tierpflegerin, die seit vielen Jahren mit Nashörnern arbeitet, befragt. Aktuell habe ihre Erholung Vorrang.

Entschuldigung bei Parkbesuchern

Der Safari-Park entschuldigt sich „in aller Form“ bei seinen Gästen, die in dem letzten Dschungel-Safari-Jeep des Tages Augenzeugen dieses Vorfalles wurden. Ebenfalls versichert Knoth, dass der Park diese Touren ausschließlich in besonderen Fahrzeugen und mit erfahrenen Rangern durchführe. „Unsere Ranger sorgen zu jeder Zeit vorrangig für die Sicherheit unserer Gäste. In diesem Fall hat unser Mitarbeiter sich entschieden, mit seinem Fahrzeug stehenzubleiben, um die Aufmerksamkeit des Nashornes nicht auf seinen Jeep zu lenken. Da sich das Nashorn in unmittelbarer Nähe zum Stalleingang befand, war es die richtige Entscheidung, das Fahrzeug mit den Gästen nicht in die Laufwege des Tieres zu lenken.“

