Sean Penn ist vor dem geflohen. Der 61-jährige US-Amerikaner hatte sich für einige Tage in dem Land aufgehalten, um einen Dokumentarfilm über den Angriff der russischen Armee zu drehen. Unter anderem traf er den ukranischen Der Hollywoodstar und Filmemacherist vor dem Krieg aus der Ukraine . Der 61-jährige US-Amerikaner hatte sich für einige Tage in dem Land aufgehalten, um einenzu drehen. Unter anderem traf er den ukranischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und andere Politiker, Militärs und Journalisten.

Doch jetzt wurde es auch dem Hollywoodstar zu gefährlich in dem Kriegsgebiet. Vor Kurzem postete Sean Penn ein Bild auf Twitter, das ihn mit einem Rollkoffer zeigt, den er auf einer Straße an einer Reihe von parkenden Autos vorbeizieht. Dazu schriebt Sean Penn: „Ich und zwei Kollegen sind Kilometer bis zur polnischen Grenze gelaufen, nachdem wir unser Auto am Straßenrand zurückgelassen haben.“

Sean Penn nennt Putin-Krieg einen schrecklichen Fehler

Bereits am vergangenen Samstag hatte sich der Schauspieler und Regisseur wiederholt deutlich zum Krieg in der Ukraine geäußert: „Ich denke, Mr. Putin macht einen schrecklichen Fehler für die ganze Menschheit“, so Penn auf Twitter. Und weiter: „Präsident Selenskyj und das ukrainische Volk sind zu historischen Symbolen für Mut und Prinzipien geworden.“ Die Ukraine sei die Speerspitze des demokratischen Ideals der Träume und Hoffnungen. „Wenn wir es zulassen, dass sie alleine kämpft, ist unsere Seele als Amerika verloren.“