Schlafwandeln – also eine Schlafstörung während des Tiefschlafs – könnte der Grund dafür gewesen sein, dass ein 45-Jähriger in Nittendorf im Kreis Regensburg aus einem Fenster seines Schlafzimmers gestürzt ist und sich dabei schwere Verletzungen zuzog. Neben Reden ist auch Aufstehen und Gehen im Schlaf eine typische Verhaltensweise von Schlafwandlern.

Die Frau des Mannes gab nach dem Vorfall gegenüber der Polizei an, dass der 45-Jährige zuvor öfter geschlafwandelt sei und das auch diesmal wieder der Fall gewesen sein könnte, sagte ein Polizeisprecher. Der 45-Jährige fiel in der Nacht auf Dienstag (18.07.2023) den Angaben zufolge rund dreieinhalb Meter tief und schlug auf einer gepflasterten Terrasse auf. Der Schwerverletzte wurde in ein Regensburger Krankenhaus gebracht.