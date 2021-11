Die Corona-Lage in Bayern spitzt sich immer weiter zu, die Zahlen steigen teils dramatisch

Die Landesregierung um Ministerpräsident Söder verschärft daher die Regeln deutlich

verschärft daher die Regeln deutlich Welche Auswirkungen hat das auf Schulen und Kitas?

Welche Regeln müssen Eltern und Kinder nun beachten?

Bayern bekommt in den kommenden Tagen angesichts der kritischen Lage in der Corona-Pandemie neue, verschärfte Corona-Regeln. Betroffen sind vor allem Clubs und Bars, aber auch Weihnachtsmärkte. Alle aktuellen Beschlüsse von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und seiner Regierung gibt es in diesem Artikel.

Schulen und Kitas in Bayern: Infos zu Präsenzunterricht und PCR-Tests und Schnelltests

Sportunterricht wieder eine Maske getragen werden. Nur wenn der Unterricht draußen stattfindet, dürfe auf die Maske verzichtet werden, berichtet der „Münchner Merkur“ am Samstag (20.11.2021). In den Grundschulen könnten dem Stoffmasken getragen werden, ansonsten müssen Lehrer und Schüler ab der 5. Jahrgangsstufe eine medizinische Maske verwenden.



Im Sportunterricht an bayerischen Schulen muss künftig wieder Maske getragen werden, sofern der Unterricht nicht im Freien stattfindet.

© Foto: Peter Steffen/DPA In ganz Bayern bleiben Schulen und Kitas geöffnet, Schulen im normalen Präsenzunterricht. Die momentane Maskenpflicht in den Klassenzimmern wird beibehalten. Allerdings muss nun auch imgetragen werden. Nur wenn der Unterricht draußen stattfindet, dürfe auf die Maske verzichtet werden, berichtet der „Münchner Merkur“ am Samstag (20.11.2021). In den Grundschulen könnten dem Merkur-Bericht zufolge nach wie vorgetragen werden, ansonsten müssen Lehrer und Schüler ab der 5. Jahrgangsstufe eine medizinische Maske verwenden.

Flächendeckende PCR-Tests in Kitas in Bayern

Schon seit letzter Woche gibt es in Kitas wieder feste Gruppen. In Kitas soll es nun flächendeckend PCR-Pooltests geben, und auch an Mittelschulen (insbesondere in der 5. und 6. Klasse) sollen sie angeboten werden. Ansonsten bleibt es beim bisherigen System mit den Schnelltests.

Neu ist: An Grund- und Förderschulen, an denen es schon PCR-Pooltests gibt, sollen künftig immer montagvormittags zusätzlich Schnelltests hinzukommen, weil die PCR-Testergebnisse immer erst abends vorliegen.

Söder, Kultusminister Michael Piazolo für die Freien Wähler und Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) bezeichneten die Gegenmaßnahmen angesichts der explodierenden Corona-Zahlen als alternativlos. „Die Lage ist leider erdrückend und spitzt sich immer weiter zu“, sagte Söder. Holetschek warnte: „Wenn das so weiterläuft, dann ist unser Gesundheitssystem vor dem Kollaps, definitiv.“