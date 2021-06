Die Corona-Krise sorgte für ordentlich Fernweh. Weltweit ist Reisen zwar weiterhin eingeschränkt und mit vielen Auflagen wie Quarantäne und Testpflicht verbunden, jedoch kann die Lust nach der Ferne wieder gestillt werden. Wer träumt nicht von einer Auszeit am Strand oder in den Bergen um einfach mal komplett abzuschalten. Mit kleinen Botschaften per WhatsApp oder einer handgeschriebenen Postkarte könnt ihr euren Liebsten aus der Ferne oder der Heimat eine Freude machen.

Grüße, Zitate, Sprüche, Gedichte – Urlaubsgrüße für eure Freunde und Familie findet ihr hier.

Lustige Sprüche für Urlaubsgrüße

Urlaub sorgt immer für gute Laune, weshalb auch die Urlaubsgrüße gerne zum Schmunzeln animieren dürfen.

Urlaub in Deutschland ist toll. Eine Regenjackenfigur bekomme ich hin.

Zum Glück ist es dem Meer egal dass ich keine Strandfigur habe. Der Urlaub ist trotzdem herrlich.

Auf die Koffer! Fertig! Urlaub!

Der Strand hat angerufen und gefragt, wo ihr bleibt?

Am Strand fehlt nur eins. ICH.

Meine bisherige Erkenntnis nach zwei Wochen Urlaub: Gebräunte Haut muss offensichtlich 2 Kilo mehr wiegen, anders kann ich mir das Ergebnis auf der Waage nicht erklären.

Das Leben ist zu kurz. Nimm dir Zeit für Meer.

Urlaub könnte ich echt beruflich machen.

Bin im Urlaub. Komme vielleicht wieder zurück.

Wenn du nackt badest, brauchst du keine Bikini-Figur.

Zitate zum Urlaub

Schon einige Menschen, haben sich mit dem Thema Urlaub und Reisen beschäftigt und ihre Gedanken notiert. Hier einige Reisezitate für Urlaubssprüche an Kollegen, Freunde, Familie und Bekannte.

„Die Welt ist ein Buch. Wer nie reist, sieht nur eine Seite davon.“ – Augustinus Aurelius

„Nur unterwegs erfährt man das Gefühl märchenhafter Verwunschenheit.“ – Erich Kästner

„Es gibt nur zwei Weisen die Welt zu betrachten: Entweder man glaubt, dass nichts auf der Welt ein Wunder sei, oder aber, dass es nichts als Wunder gibt.“ – Albert Einstein

„Reisen ist fatal für Vorurteile, Bigotterie und Engstirnigkeit.“ Marc Twain

„Wege entstehen dadurch, dass man sie geht.“ – Franz Kafka

„Eine Reise ist ein Trunk aus der Quelle des Lebens.“ – Christian Friedrich Hebbel

„Einmal im Jahr solltest du einen Ort besuchen an dem du noch nie warst.“ – Dalai-Lama

„Die beste Bildung findet ein gescheiter Mensch auf Reisen.“ – Johann Wolfgang von Goethe

„Reisen veredelt den Geist und räumt mit unseren Vorurteilen auf.“ – Oscar Wilde

Kurze Urlaubssprüche – Auf den Punkt gebracht

Kurz und knackig – Sprüche zum Verschicken via WhatsApp oder SMS.

Life is a beach!

Meer geht immer.

If in doubt, paddle out!

Man sitzt insgesamt zu wenig am Meer

Schönen Urlaub.

Sonnige Grüße aus dem Urlaub.

Gönn dir einen Tag am Meer.

Beach more. Worry less.

Finde deine Welle.

Ocean air. Salty hair.

Urlaubsgrüße: Anderen einen schönen Urlaub wünschen

Urlaubsgrüße können auch verschickt werden, wenn man selber nicht in den Urlaub fährt. Hier findet ihr Sprüche wie ihr euren Freunden, Kollegen und Familie eine gute Reise und tolle Zeit wünscht.

Ich wünsche dir einen tollen Urlaub! Genieß die Zeit und schick mir viele Fotos.

Ein erfolgreicher Urlaub endet darin, dass man sich wieder nach der Arbeit sehnt.

Pass gut auf dich auf und komm gesund zurück. Hoffentlich hast du eine unvergessliche Zeit.

Die Welt ist zu schön um zu Hause zu bleiben. Viel Spaß!

Schönen Urlaub! Ich wünsche dir ganz viel Sonne und Erholung.

Auch wenn wir möchten das du schnell wieder zurückkommst, damit wir hier alleine auf der ganzen Arbeit sitzen bleiben, wünschen wir dir und deinen Lieben einen tollen Urlaub.

Genieß deinen wohlverdienten Urlaub – aber pack uns auf der Rückreise bitte ein bisschen Sonne ein.

Lehn dich zurück, entspanne, genieß die Sonne und den ein oder anderen Cocktail. Kurz gesagt: Ich wünsche dir einen besonders schönen Urlaub.

Viel Spaß in deinem wohlverdienten Urlaub wünsche ich dir.

Jede Reise ist die Chance, Erinnerungen zu sammeln, die ein Leben lang bleiben. Ich wünsche dir genau solch einen Urlaub, den du nie vergisst.

Urlaubsgrüße: Gedichte

Warum nicht mal ein kleines Gedicht schreiben, ein paar schöne Zeilen sind manchmal viel wert. Von Worten inspirieren lassen – Gedichte, die Lust auf eine Reise machen.

“Urlaub im Urwald” von Heinz Erhardt: Ich geh’ im Urwald für mich hin...Wie schön, dass ich im Urwald bin, man kann hier noch so lange wandern, ein Urbaum steht neben dem andern. Und an den Bäumen, Blatt für Blatt, hängt Urlaub. Schön, dass man ihn hat!

Ich geh’ im Urwald für mich hin...Wie schön, dass ich im Urwald bin, man kann hier noch so lange wandern, ein Urbaum steht neben dem andern. Und an den Bäumen, Blatt für Blatt, hängt Urlaub. Schön, dass man ihn hat! “Ich stehe” von Gerhard Ledwina: Ich stehe an der See, herrliche Weite ich seh. Das Meer kann ich schmecken und beiße in einen Wecken. Schaue den Möwen gerne zu, nur das Bier das ist noch zu, nun plätschert es in den Rachen. Genuss kann Freude machen

Ich stehe an der See, herrliche Weite ich seh. Das Meer kann ich schmecken und beiße in einen Wecken. Schaue den Möwen gerne zu, nur das Bier das ist noch zu, nun plätschert es in den Rachen. Genuss kann Freude machen “Reisegedanken” von Wilhelm Busch: Viel zu spät begreifen viele die versäumten Lebensziele, Freunde, Schönheit der Natur, Gesundheit, Reisen und Kultur. Darum, Mensch, sei zeitig weise! Höchste Zeit ist’s! Reise, reise!

Viel zu spät begreifen viele die versäumten Lebensziele, Freunde, Schönheit der Natur, Gesundheit, Reisen und Kultur. Darum, Mensch, sei zeitig weise! Höchste Zeit ist’s! Reise, reise! „Ferien“ von Anke Maggauer-Kirsche: Ferien – weg vom ich, damit zum ich Wege werden. Atem holen, aus meiner jetzt Gelassenheit.

Ferien – weg vom ich, damit zum ich Wege werden. Atem holen, aus meiner jetzt Gelassenheit. „Am Strand“ von Hans-Christoph Neuer: Der Himmel. reines Blau. Entspannt das Meer liegt da wie ein Laken. Leise stranden Wellen im Sand. Wir lieben – leben, lassen sein.

Urlaubsgrüße: Kostenlose Bilder und Gifs

Für Urlaubsgrüße eignen sich auch Bilder und Gifs hervorragend, sie verschönern jede Nachricht. Entweder als reiner Bildgruß oder mit einem flotten Spruch verbunden. Hier findet ihr ein paar Beispiele und Links zu kostenlosen Bildern und Gifs:

Schöne Urlaubsgrüße

Urlaubsgrüße: Genieße deinen Urlaub & erhole dich gut!

