Vieles im Jahr 2021 ist aktuell noch unvorhersehbar. Doch der Schmetterling des Jahres 2021 steht schon fest! Es ist der Braune Bär. Richtig gelesen. Der Falter wurde nach seinem vielfach größeren tierischen Genossen benannt.

Seinen Namen verdankt das Insekt seiner bräunlichen Behaarung als Raupe, die offenbar an das Fell eines Bären erinnert. Den Titel Schmetterling des Jahres 2021 bekam er vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) NRW und der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen verliehen, wie beide Organisationen am Donnerstag in Düsseldorf mitteilten. Dabei soll auf die Probleme des Nachtfalters aufmerksam gemacht werden: „Die Braunen Bären werden von nächtlichen Lichtquellen angelockt und flattern dann orientierungslos bis zur Erschöpfung um sie herum“, sagte Jochen Behrmann vom BUND NRW. Dadurch verlieren die Braunen Bären Zeit und Energie, die sie eigentlich für die Partnersuche und Fortpflanzung benötigen. Außerdem werden sie so zur leichten Beute für zum Beispiel Fledermäuse, erklärte Behrmann.

Brauner Bär: So sieht der Schmetterling nach der Metamorphose aus

Hat sich die Raupe in einem Schmetterling verwandelt, ist von der pelzigen Ähnlichkeit zum Bären nichts mehr übrig: Die Hinterflügel sind knallrot mit blauschwarzen Punkten. Mit ihnen kann er zum Beispiel Vögel abschrecken. Sie warnen zudem vor der Ungenießbarkeit des Braunen Bären, dessen Körperflüssigkeit giftige Stoffe enthält. Der vordere Teil der Flügel ist weiß mit braunen Flecken.