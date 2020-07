hohe Zunahme innerhalb eines Tages hatte es zuletzt Mitte Mai gegeben. Einige Experten sprechen von der bevorstehenden Gefahr einer zweiten Welle. Die Corona-Pandemie scheint kein Ende zu nehmen. Im Gegenteil: Das Robert-Koch-Institut hat am Wochenende einen sprunghaften Anstieg der Corona-Neuinfektionen in Deutschland gemeldet. Das Institut stufte die Werte am vergangenen Samstag und Sonntag als „sehr beunruhigend“ ein. Eine soinnerhalb eines Tages hatte es zuletzt Mitte Mai gegeben. Einige Experten sprechen von der bevorstehenden Gefahr einer

Gründe für den erneuten Anstieg der Corona-Neuinfektionen? Drei Faktoren sind laut einem Artikel der Was sind dieder Corona-Neuinfektionen?sind laut einem Artikel der Tagesschau maßgeblich mitverantwortlich.

Lockerungen der Corona-Beschränkungen in Geschäften, Kneipen und Restaurants

Normalität in den deutschen Alltag eingekehrt. Die Geschäfte haben wieder geöffnet. Besuche in Kneipen und Restaurants sind auch wieder erlaubt. Auch private Veranstaltungen und Feiern können wieder mit mehreren Personen abgehalten werden. Dementsprechend größer ist auch das Risiko einer Ansteckung. Der erste Grund für den erneuten Anstieg der Corona-Zahlen sind die Lockerungen der Corona Beschränkungen . In den vergangenen Wochen ist immer mehreingekehrt. Diehaben wieder geöffnet. Besuche insind auch wieder erlaubt. Auch privatekönnen wieder mit mehreren Personen abgehalten werden. Dementsprechend größer ist auch daseiner Ansteckung.

Urlaub im Ausland: Rückkehrer bringen Coronavirus nach Deutschland

Reisen innerhalb der EU. Wiederholt wurde bei Rückkehrern aus anderen Ländern das Coronavirus nachgewiesen. Der zweite Faktor für den Anstieg der Corona-Neuinfektionen ist das. Wiederholt wurde bei Rückkehrern aus anderen Ländern das Coronavirus nachgewiesen. Erst vor Kurzem ist eine vierköpfige Familie aus Cottbus, die aus ihrem Mallorca Urlaub nach Deutschland zurückkehrte, positiv getestet worden

Höhere Quote an Corona-Tests und steigende Zahl an Laboren

Der dritte Faktor: Die höhere Quote an Corona Tests. Denn im Verlauf der Pandemie hat sich in Deutschland die Anzahl der täglichen Tests immer weiter erhöht. Entsprechend sind die Infektionszahlen immer weiter gestiegen. Doch nicht nur die Testkapazität ist angestiegen, sondern auch die Anzahl der Labore und Einrichtungen, die solche Tests vornehmen und auswerten. Laut dem aktuellen Lagebericht des RKI wurden im März ca. 120.000 Corona-Tests durchgeführt. In der vergangenen Woche waren es ca. 530.000 Tests gewesen. Die Zahl der Labore stieg von 28 auf 145.