Im Juni ist es warm und sonnig, könnte man meinen. Doch es kann auch vorkommen, dass die Temperaturen im Juni hierzulande nochmal sinken. Im Volksmund ist dann von der sogenannten Schafskälte die Rede. Im Artikel beantworten wir alle Fragen rund um die kalten Tage im Juni:

Schafskälte 2022: Darum kommt es zum Kälteeinbruch

Grund für den Kälteeinbruch im Juni ist ein meterologisches Wetterphänomen. Die Ursache liegt in der unterschiedlichen Erwärmung der Erdmasse im Vergleich zum Meerwasser. Während sich das Land bei zunehmender Sonneneinstrahlung schnell erwärmt, ist das Wasser noch recht kühl. Dieser Temperaturunterschied führt zu einem Ungleichgewicht im Luftdruck, wodurch kalte Polarluft aus westlicher bis nordwestlicher Richtung zu uns nach Mitteleuropa strömt.

Wann ist die Schafskälte 2022? – Zeitraum und Datum

4. Juni und endet am 20. Juni. Vor allem um den 11. Juni kommt es in Mitteleuropa öfters zum Temperatursturz. Jedoch kommt es nicht jedes Jahr zu diesem Kälteeinbruch. Denn die Schafskälte ist ebenso wie die Der jährliche Zeitraum, in dem die Schafskälte auftreten kann, beginnt amund endet am. Vor allem um denkommt es inöfters zum. Jedoch kommt es nicht jedes Jahr zu diesem Kälteeinbruch. Denn die Schafskälte ist ebenso wie die Eisheiligen eine meteorologische Singularität. Sprich es handelt sich um Wetterlagen, die deutlich vom normalen Wetterverlauf abweichen.

Name und Bedeutung: Warum heißt es Schafskälte?

Der Name der Wetterlage kommt aus dem landwirtschaftlichen Kontext. Traditionell ist es nämlich so, dass die Schafe bis in den Juni hinein bereits geschoren wurden. Der plötzliche Kälteeinbruch ist für die Tiere dann durchaus bedrohlich. Vor allem in früheren Zeiten sind regelmäßig Tiere dadurch erfroren. Weswegen die Muttertiere deshalb auch erst nach Mitte Juni geschoren werden.

Prognosen zur Schafskälte 2022: Wetter im Juni

Das Wetter im Juni dürfte unbeständig werden. Viel Regen und starke Unwetter, aber doch eher milde Temperaturen um die 25 Grad. Das sagt zumindest der 42-Tage-Trend von wetter.de . Eine Schafskälte nachc traditionellem Muster ist bislang nicht zu erwarten.

Schafskälte 2022: Bauernregeln im Überblick

Bauernregeln auch für die Schafskälte. Jedoch gibt es für den 11. Juni, der im Bauernkalender auch „Barnabas“ genannte wird, einige Sprichwörter und Bauernregeln: Wie die Eisheiligen , wird die Schafskälte durch einen unerwarteten Wettereinbruch herbeigeführt, daher gelten ähnlicheauch für die Schafskälte. Jedoch gibt es für den, der imauch „“ genannte wird, einige Sprichwörter und Bauernregeln: