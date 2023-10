Der Name "San Hejmo" leitet sich aus Esperanto ab und bedeutet in übersetzt "Heiliges Zuhause". Das neue Festival der Initiatoren des Parookaville-Festivals zog in seiner ersten Ausgabe 2022 rund 20.000 Besuchende an. Im Folgejahr traten etwa 70 Acts auf fünf verschiedenen Bühnen vor rund 50.000 Fans auf. Das Festival für 2024 lässt nach diesen Erfolgen nicht lange auf sich warten. Was ist bereits zum Line-up, den Tickets und Co. bekannt? Alle Infos zum San Hejmo Festival 2024 im Überblick.

Datum: Was ist der Termin für das San Hejmo 2024?

Tickets und Vorverkauf: Was kosten die Karten für das San Hejmo 2024?

Line-up: Welche Headliner werden für das San Hejmo 2024 erwartet?

Datum: Das ist der Termin für das San Hejmo Festival 2024

Wer sich ein Ticket für das San Hejmo Festival sichern will, fragt sich bestimmt jetzt schon, wann das Festival 2024 veranstaltet wird. Das Festival soll vom 16. bis zum 17. August 2024 stattfinden.

Tickets: Gibt es schon Karten für das San Hejmo Festival 2024 und was kosten sie?

Der Vorverkauf für die Tickets zum San Hejmo Festival 2024 hat begonnen. Die Karten können über die Festivalwebsite gekauft werden. Ein Festivalpass für das Wochenende kostet derzeit 169 Euro. Das Camping liegt derzeit bei 20 Euro und kann als Combi-Ticket mit dem Festivalpass für 189 Euro erworben werden. Die günstigeren Pre-Sale-Tickets sind bereits ausverkauft.

Wo findet das San Hejmo Festival 2024 statt?

Das San Hejmo Festival findet seit dem Jahr 2022 wie auch das Parookaville Festival am Airport Weeze (NRW) statt. Auch das San Hejmo 2024 wird wieder dort veranstaltet.

Line-up 2024: Deichkind als Headliner auf dem San Hejmo Festival

Die ersten Headliner für das Line-up für das San Hejmo 2024 wurden bekannt gegeben. Neben Deichkind ist auch Ski Aggu angekündigt.

Festivals 2024: Rock am Ring, Rock im Park, Hurricane