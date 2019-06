Der Park und die Eifel rocken weiter: Auf dem Nürnberger Zeppelinfeld und am Nürburgring werden am Samstag die Zwillingsfestivals „Rock im Park“ und „Rock am Ring“ mit Tausenden Fans fortgesetzt. In der Eifel können sich die Rocker vor allem über besseres Wetter freuen: Laut Deutschem Wetterdienst ist die Unwettergefahr am Samstag gebannt. Als Headliner werden am Abend die US-Metal-Band Slayer, der österreichische Rapper Left Boy und Die Ärzte erwartet.

Slipknot, The BossHoss, Jack Black

In Nürnberg können sich die Fans mit der US-Band Slipknot ebenfalls auf Metal freuen. Außerdem treten The Bosshoss auf und der Schauspieler Jack Black mit seiner Spaßband Tenacious D. Insgesamt erwarten die Veranstalter auf den beiden Festivals mehr als 150 000 Fans.