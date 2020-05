Seit dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie wurden in Deutschland 169.575 Fälle gemeldet. Das Robert Koch-Institut (RKI) berechnet die Gesamtzahl pro Bundesland und pro Landkreis mittels der gemeldeten Fälle durch die jeweiligen Gesundheitsämter. Demnach sind, wie schon in den vergangenen Tagen, weiterhin, Stand 11.05., 0 Uhr drei Bundesländer besonders stark vom Coronavirus betroffen.

Derzeit gibt es in Bayern die meisten gemeldeten Infektionen. 44.368 Menschen sind erkrankt.

In Nordrhein-West­falen haben sich seit Ausbruch der Pandemie in Deutschland insgesamt 35.132 Personen mit dem Coronavirus infiziert.

In Baden-Württem­berg sind 33.190 Menschen an Covid-19 erkrankt.

Wie viele Menschen sind in Deutschland genesen, wie viele gestorben?

Mittlerweile sind in Deutschland nach Angaben des RKI 145.600 Menschen von ihrer Corona-Infektion genesen. Das bedeutet es gebe somit aktuell, Stand 11.05., bundesweit 23.975 aktive, gemeldete Corona-Fälle. In Deutschland sind 7.417 Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatten, gestorben. Die meisten davon in Bayern, wo es 2.155 Todesfälle gibt. Danach folgen Baden-Württemberg mit 1.545 Verstorbenen und Nordrhein-West­falen mit 1.437 Corona-Toten.

Ansteckungsrate ist gestiegen: Reproduktionszahl liegt bei über 1

Die Ansteckungsrate beim neuen Coronavirus ist in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts weiter gestiegen. Die Reproduktionszahl liege mit Datenstand vom 10.05. bei 1,13. Der Wert gibt an, wie viele weitere Menschen ein Infizierter im Schnitt ansteckt. Der Wert bildet nicht die momentane Situation ab, sondern bezieht sich aus methodischen Gründen auf Infektionen, die schon vor einer gewissen Zeit stattfanden.