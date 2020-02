An 13 Orten in sechs Bundesländern - darunter in Bayern und Baden-Württemberg - hat es am Freitag Razzien gegen 13 Personen gegeben. Ihnen wird vorgeworfen, eine rechtsterroristische Vereinigung gebildet zu haben. Fünf der Beschuldigten seien namentlich bekannt, gegen sie werde bereits ermittelt, berichtete die Nachrichtenagentur AFP.

Bei den Razzien wurde niemand festgenommen.

Die Bundesanwaltschaft hat entsprechende Medienberichte bestätigt. Spezialkräfte hätten am Freitagmorgen unter der Federführung des Landeskriminalamtes rund ein Dutzend Wohnungen und Objekte durchsucht. Bisher sei niemand festgenommen worden.

Laut dem SWR-Bericht sollen die Männer im Alter von 20 bis 50 Jahren in einer Chatgruppe Anschläge auf Politiker und Muslime diskutiert haben, um "bürgerkriegsähnliche Zustände" zu erreichen. Die Gruppe bestehe sei September 2019. Konkrete Taten seien noch nicht vorbereitet worden.

Terrorismusexperte vermutet rechtsterroristische Vereinigung

Zuvor hatte ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt auf seinem Twitter-Account die Information verbreitet. Er vermutet hinter den 13 Personen eine „rechtsterroristische Gruppe“

Die Razzien fanden dem Tweet zufolge in Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt statt.