Forscher von der Balearen-Universität in Palma de Mallorca haben einen Parasiten gefunden, der sich ins Hirn fressen und Menschen töten kann. Bislang galt der Ratten-Lungenwurm (Angiostronggylus cantonensi) in Europa als ausgesprochen selten.

Wer gerne Schnecken isst, sollte vorsichtig sein

Mallorca-Urlauber, die gerne Schnecken essen, sollten aufpassen. Die Schnecken können dem Gehirnwurm als Übertragungsweg von Igel zu Mensch dienen. Der Verzehr von rohen oder nicht vollständig gekochten Exemplaren kann folglich unter Umständen lebensgefährlich sein. Bislang ist dies erst die zweite registrierte Entdeckung in Europa. 2018 hatten ihn Forscher bereits in Igeln entdeckt. Normalerweise lebt er allerdings in Lungen von Ratten.

Parasit löst Gehirnentzündungen aus

Infizierte erleiden eine Entzündung des Gehirns und der Hirnhäute. Symptome sind:

● starke Kopfschmerzen

● Meningismus

● neurologische Ausfälle

Besonders gefährlich ist der Parasit für Menschen hohen Alters oder Kranke. Denn wenn das Immunsystem geschwächt ist, können die Schäden im Gehirn tödlich ausgehen.

