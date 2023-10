Rammstein gehen im Jahr 2024 wieder auf Tour. Das verkündete die Berliner Band am Dienstag, 10. Oktober 2023. Termine, Tickets, Vorverkauf - Alles, was jetzt schon über die Tour bekannt ist, findet ihr hier:

Wo spielt Rammstein auf der Tour 2024?

Auch 2024 wollen Rammstein wieder in den großen Stadien spielen und das in Europa. Das geht aus ihrem Social-Media-Posting vom Dienstag hervor. Welche Städte und Arenen bei der Tour dabei sein werden, ist allerdings noch nicht bekannt. Nach dpa-Informationen soll die Serie von Auftritten ähnlich umfangreich ausfallen wie beim dritten Teil ihrer Europatour in diesem Jahr. Dabei hatte Rammstein von Mai bis August gut zwei Dutzend Konzerte in 16 europäischen Stadien gespielt.

Wann startet der Vorverkauf?

Der generelle Vorverkauf startet laut Ankündigung der Band am Mittwoch, 18. Oktober. Mitglieder des offiziellen Rammstein-Netzwerks LIFAD dürfen schon zwei Tage vorher beim Ticket-Verkauf zuschlagen. Hier ist Start des Vorverkaufs am 16. Oktober.

Was sollen die Tickets kosten?

Bislang gibt es keine offiziellen Preisinformationen zu den Tickets für die Rammstein-Tour 2024.

Wie ist der aktuelle Stand rund um die Vorwürfe gegen Ramstein-Sänger Lindemann?

Die Rammstein-Tour war in diesem Jahr überschattet von Vorwürfen vor allem gegen Sänger Till Lindemann . Frauen hatten im Internet oder in Medienberichten Situationen geschildert, die sie teils als beängstigend empfunden hätten. Junge Frauen seien während Konzerten ausgewählt und gefragt worden, ob sie zur Aftershowparty kommen wollten. Dabei soll es nach Schilderungen einiger Frauen auch zu sexuellen Handlungen gekommen sein.

Lindemann hatte Vorwürfe gegen sich zurückgewiesen. Die Staatsanwaltschaften in Berlin und Litauen stellten Untersuchungen wegen der Vorwürfe ein. Die Auswertung der verfügbaren Beweismittel habe keine Anhaltspunkte dafür erbracht, dass Lindemann „sexuelle Handlungen an Frauen gegen deren Willen vorgenommen“ habe, teilte die Staatsanwaltschaft in Berlin mit.

(mit Material von dpa)

