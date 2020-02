Rammstein begeistert die Massen. Fans der Band können sich auf Live-Shows im Sommer 2020 freuen. Viel Feuer, Lichteffekte und die einmalige Performance der sechs Bandmitglieder füllen weltweit Stadien.

Auf der neuen Konzerttournee werden neben Klassikern der Band viele neue Songs des siebten Studioalbums „Rammstein“ gespielt.

Stadiontour führt Rammstein durch Deutschland und Europa

Rammstein setzt dieses Jahr die Stadiontour in Europa fort. Die Tour wurde um einige Konzerte in europäischen Städten erweitert. Für wenige Städte sind noch Tickets verfügbar. 2019 waren Karten in Rekordzeit ausverkauft. Fans, die noch Tickets ergattern wollen, müssen sich also beeilen.

Rammstein in der Schleyerhalle

© Foto: Helmut Pusch

Rammstein live 2020 in diesen Städten

25.05.2020 Klagenfurt am Wörthersee, Österreich, Wörtherseestadion

29.05.2020 Leipzig, Red Bull Arena Leipzig

30.05.2020 Leipzig, Red Bull Arena Leipzig

02.06.2020 Stuttgart, Mercedes-Benz-Arena

03.06.2020 Stuttgart, Mercedes-Benz-Arena

06.06.2020 Zürich, Schweiz, Stadion Letztgrund

07.06.2020 Zürich, Schweiz, Stadion Letztgrund

10.06.2020 Ostend, Belgien, Park de Nieuwe Koers

17.06.2020 Belfast, Irland, Boucher Road Playing Fields

24.06.2020 Nijmegen, Niederlande, Goffertpark

27.06.2020 Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

28.06.2020 Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

01.07.2020 Hamburg, Volksparkstadion

02.07.2020 Hamburg, Volksparkstadion

04.07.2020 Berlin, Olympiastadion

05.07.2020 Berlin, Olympiastadion

09.07.2020 Lyon, Frankreich, Groupama Stadium

10.07.2020 Lyon, Frankreich, Groupama Stadium

13.07.2020 Turin, Italien, Stadio Olimpico Grande Torino

17.07.2020 Warschau, Polen, PGE Narodowy

21.07.2020 Tallinn, Estland, Tallinn Song Festival Grounds

26.07.2020 Trondheim, Norwegen, Granåsen

27.07.2020 Trondheim, Norwegen, Granåsen

31.07.2020 Göteborg, Schweden, Ullevi Stadium

01.08.2020 Göteborg, Schweden, Ullevi Stadium

04.08.2020 Aarhus, Dänemark, Ceres Parken

Rammstein in Turin, Belfast und Trondheim: Für diese Konzerte gibt es noch Tickets

Die meisten Konzerte der Stadion-Tour von Rammstein sind ausverkauft. Doch für einzelne Shows es gibt noch Karten. Nachstehend die Orte, an denen man Rammstein 2020 noch erleben kann in Europa:

Cardiff

Belfast

Lyon

Turin

Trondheim

Göteborg

Tickets sind „personalisiert,“ das bedeutet, dass jedes Ticket an die Person gebunden ist, deren Namen auf dem Ticket abgedruckt ist. Während in Deutschland der Ticketverkauf auf sechs Tickets pro Käufer begrenzt ist, gelten in anderen Ländern jeweils spezifische Vorgaben, die beim Kauf angezeigt werden.

Karten sind erhältlich im offiziellen Shop auf der Website von Rammstein.