2020 wird das Jahr für Rammstein-Fans. Gespannt warten Fans auf die Tour der Band in Europa, die binnen weniger Minuten im vergangenen Jahr ausverkauft war. Nun haben Rammstein auf ihrer Homepage angekündigt, dass sie die Tour 2020 fortsetzen werden - allerdings in Nordamerika; genauer gesagt in den USA, Kanada und Mexiko. Auf ihrer Seite heißt es dazu:

„Rammstein bestätigen heute die Daten der ersten Stadiontournee der Band in Nordamerika! Nach ausverkauften Shows in ganz Europa bringen Rammstein die komplette Produktion für 10 Open-Air-Konzerte über den Atlantik. Tour-Auftakt ist am 20. August in Montreal, das Finale, nach weiteren 8 US-Stadien, findet am 27. September in Mexico City statt.“

Rammstein in den USA, Kanada und Mexiko: In diesen Städten treten sie auf

20.08.2020 Montreal, Parc Jean-Drapeau

23.08.2020 Philadelphia, Lincoln Financial Field

27.08.2020 Washington D.C., FedExField

30.08.2020 Minneapolis, U.S. Bank Stadium

03.09.2020 Chicago, Soldier Field

06.09.2020 Foxborough, Gillette Stadium

10.09.2020 East Rutherford, MetLife Stadium

16.09.2020 San Antonio, Alamodome

19.09.2020 Los Angeles, Los Angeles Memorial Coliseum

27.09.2020 Mexico City, Foro Sol





Tickets: Infos zum Vorverkauf für Rammstein-Konzerte in USA, Kanada und Mexiko

Der Band zufolge startet der Vorverkauf am Freitag, 24.01.2020, auf rammstein.de. Beginn ist um 10 Uhr. Hier findet ihr alle weiteren Infos zum Vorverkaufsstart der Rammstein-Tickets für die Nordamerika-Konzerte.

Till Lindemann spielen in den USA, Kanada und Mexiko ihre erste Stadiontour in Nord- und Mittelamerika.

Rammstein live 2020 in diesen Städten Europas

25. Mai 2020 Klagenfurt am Wörthersee, Österreich, Wörtherseestadion

29. Mai 2020 Leipzig, Red Bull Arena Leipzig

02. Juni 2020 Stuttgart, Mercedes-Benz Arena

06. Juni 2020 Zürich, Schweiz, Stadion Letztgrund

07. Juni 2020 Zürich, Schweiz, Stadion Letztgrund

10. Juni 2020 Ostend, Belgien, Park de Nieuwe Koers

17. Juni 2020 Belfast, Irland, Boucher Road Playing Fields

24. Juni 2020 Nijmegen, Niederlande, Goffertpark

27. Juni 2020 Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

01. Juli 2020 Hamburg, Volksparkstadion

04. Juli 2020 Berlin, Olympiastadion

09. Juli 2020 Lyon, Frankreich, Groupama Stadium

13. Juli 2020 Turin, Italien, Stadio Olimpico Grande Torino

17. Juli 2020 Warschau, Polen, PGE Narodowy

21. Juli 2020 Tallinn, Estland, Tallinn Song Festival Grounds

26. Juli 2020 Trondheim, Norwegen, Granåsen

31. Juli 2020 Göteborg, Schweden, Ullevi Stadium

04. August 2020 Aarhus, Dänemark, Ceres Park

Zusatzshows für Rammstein auch sofort ausgebucht

Aufgrund der hohen Nachfrage im offiziellen Fanclub-Vorverkauf, kündigten Rammstein im vergangenen Sommer bereits vor dem generellen Vorverkaufsstart Zusatzshows für Deutschland an.

30.05.2020 Leipzig, Red Bull Arena Leipzig - Zusatzshow

03.06.2020 Stuttgart, Mercedes-Benz Arena - Zusatzshow

28.06.2020 Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena - Zusatzshow

02.07.2020 Hamburg, Volksparkstadion - Zusatzshow

05.07.2020 Berlin, Olympiastadion - Zusatzshow

Auch diese fünf Zusatzshows waren umgehend ausverkauft.