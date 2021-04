Am Dienstag, 13.04.2021, beginnt für gläubige Muslime weltweit eine wichtige Zeit: Ramadan 2021 startet. 30 Tage lang werden sie von morgens bis abends fasten. Die Fastenzeiten beginnen immer mit der Morgendämmerung und enden mit dem Sonnenuntergang. Es gibt strenge Regelungen für die Essenszeiten.

Außerdem sind Gebete ein wichtiger Bestandteil im muslimischen Fastenmonat. Der Koran schreibt den Gläubigen mindestens fünf Gebete zu bestimmten Tageszeiten vor. Die Zeiten variieren jedoch von Region zu Region.

In dieser Übersicht findet ihr den Kalender und die Uhrzeiten für den Ramadan in Mannheim.

Ramadan 2021 Kalender für Mannheim: Gebetszeiten und Essenszeiten

Im muslimischen Glauben sind Gebete zu fünf verschiedenen Tageszeiten vorgesehen: Fadschr (Morgendämmerung), Dhuhur (Mittag), Assr (Nachmittag), Maghrib (Sonnenuntergang) und Ischaa (Abend). Der Sonnenaufgang wird in der nachfolgenden Auflistung aufgeführt, stellt allerdings keinen Gebetstermin dar.

Alle Gebetszeiten in Mannheim für die erste Ramadan-Woche in unserem Kalender:

1. Ramadan: Dienstag, 13. April 2021

Fadschr: 05:03

Sonnenaufgang: 06:33

Dhuhur: 13:33

Assr: 17:15

Maghrib: 20:22

Ischaa: 21:42

2. Ramadan: Mittwoch, 14. April 2021

Fadschr: 05:01

Sonnenaufgang: 06:31

Dhuhur: 13:33

Assr: 17:16

Maghrib: 20:23

Ischaa: 21:43

3. Ramadan: Donnerstag, 15. April 2021

Fadschr: 04:59

Sonnenaufgang: 06:29

Dhuhur: 13:33

Assr: 17:17

Maghrib: 20:25

Ischaa: 21:45

4. Ramadan: Freitag, 16. April 2021

Fadschr: 04:56

Sonnenaufgang: 06:26

Dhuhur: 13:32

Assr: 17:18

Maghrib: 20:26

Ischaa: 21:46

5. Ramadan: Samstag, 17. April 2021

Fadschr: 04:55

Sonnenaufgang: 06:25

Dhuhur: 13:32

Assr: 17:18

Maghrib: 20:28

Ischaa: 21:48

6. Ramadan: Sonntag, 18. April 2021

Fadschr: 04:53

Sonnenaufgang: 06:23

Dhuhur: 13:32

Assr: 17:19

Maghrib: 20:29

Ischaa: 21:49

7. Ramadan: Montag, 19. April 2021

Fadschr: 04:51

Sonnenaufgang: 06:21

Dhuhur: 13:32

Assr: 17:20

Maghrib: 20:31

Ischaa: 21:51

Info: Diese Liste wird fortlaufend aktualisiert.

Fastenzeiten, Ende, Bedeutung: Alle Infos zu Ramadan 2021

Der Ramadan beginnt am 13.04.2021 und dauert 30 Tage lang. Danach folgt das Zuckerfest. Das Fest des Fastenbrechens, türkisch Ramazan Bayrami, wird in diesem Jahr vom 13.05.2021 bis 15.05.2021 gefeiert.

